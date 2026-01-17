США раскрыли состав Совета мира в секторе Газа

14:18 17.01.2026

Членами Совета мира, который сформирован для урегулирования конфликта в секторе Газа, назначены семь человек. Возглавил совет президент США Дональд Трамп, пишет «Коммерсант».

Как указано в сообщении Белого дома, в состав Совета мира вошли:

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпосланник президента США Стив Уиткофф;

зять Дональда Трампа Джаред Кушнер;

американский миллиардер Марк Роуэн;

замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль;

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

глава Всемирного банка Аджай Банга.



«Каждый член Исполнительного совета будет курировать определенное направление, критически важное для стабилизации и долгосрочного успеха Газы, включая, но не ограничиваясь, развитием потенциала управления, региональными отношениями, реконструкцией, привлечением инвестиций, крупномасштабным финансированием и мобилизацией капитала»,— написано в сообщении Белого дома.

Старшими советниками Совета мира назначены бывший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоуна и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум. Они будут отвечать за «повседневную стратегию и операции, а также преобразование мандата и дипломатических приоритетов Совета в дисциплинированное исполнение».

Кроме того, сформирован Национальный комитет по управлению сектором Газа (NCAG). Он будет заниматься внутренними вопросами анклава. Главой комитета стал палестинский политик Али Абдель Хамид Шаас. Связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом стал болгарский дипломат Николай Младенов, который получил должность Верховного представителя по делам сектора Газа.