Иран готовится к отключению от глобального интернета

16:05 18.01.2026

Иран предпринимает усилия по созданию национального интернета: упрощенной версии сети, которая управляется правительством и практически не связана с внешним миром. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди.

«Некоторые говорят, что если все вернется в норму, интернета не будет. Останется только национальный интернет», – отметил Рашиди.

Информационное агентство IRIB обнародовало список всех интернет-сайтов, которые теперь будут доступны в Иране. В перечень включены отечественные поисковые системы, а также картографические и навигационные сервисы, мессенджеры и даже отечественный потоковый сервис – иранская версия Netflix, пишут «Ведомости».

В настоящее время в Иране полностью отключен интернет. Власти отключили его в ходе протестов, поскольку подозревают внешнее вмешательство.