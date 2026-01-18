Иран готовится к отключению от глобального интернета
Иран предпринимает усилия по созданию национального интернета: упрощенной версии сети, которая управляется правительством и практически не связана с внешним миром. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди.
«Некоторые говорят, что если все вернется в норму, интернета не будет. Останется только национальный интернет», – отметил Рашиди.
Информационное агентство IRIB обнародовало список всех интернет-сайтов, которые теперь будут доступны в Иране. В перечень включены отечественные поисковые системы, а также картографические и навигационные сервисы, мессенджеры и даже отечественный потоковый сервис – иранская версия Netflix, пишут «Ведомости».
В настоящее время в Иране полностью отключен интернет. Власти отключили его в ходе протестов, поскольку подозревают внешнее вмешательство.
Монголы в средневековье 300 лет вертели Ираном как хотели
Саамы (саами, лопари, лапландцы) — коренные жители Кольского полуострова. В прошлом их называли лопарями, и это слово встречается в древнерусских летописях, описывающих взаимодействие русских с народами Севера.
Саамы появились на Кольском полуострове ещё в эпоху мезолита (около 7 тысяч лет назад). Археологические находки свидетельствуют о том, что их предки вели кочевой образ жизни, занимаясь охотой, рыболовством и собирательством.
Со временем саамы взаимодействовали с соседними народами: скандинавами, русскими и финнами. Эти контакты повлияли на их культуру, но не стёрли её уникальность.
Ещё там живут коми, финно-угорский народ, как и лопари.
Предки саамов пришли на Север около 4–5 тысяч лет назад.
С VII по X век предки мигрировали на Север под натиском финно-угорских и славянских народов, заселили землю, известную как Фенноскандия.
наш американский друг?
Как лично ты ведешь противостояние с Западом?
Сейчас падает курс доллара. И не потому, что в РФ крепнет экономика, а потому, что она как раз падает. Слабый рубль был нужен ЦБ для того, что бы иметь большую разницу курсов валют, на этом ЦБ и банки делали максимальный гешефт. ЦБ спекулировал долларами, опуская рубль, провоцировал рост цен и инфляцию. Мы поглощаем инфляцию своим карманом, рост цен это одновременно прибыль буржуазии, увеличение доходной части бюджета, и вымывание денег из наших карманов. Если проще, ЦБ финансирует за счёт нашей бедности олигархию.
Падающий курс доллара показатель того, что долларов в РФ попадает всё меньше. Запад начал тщательно замазывать любые дырки через которые ЦБ всасывал валюту из вне и продаёт нефть.
События в Иране нужны для США ещё и потому, что свалив Иран и Венесуэлу, они получат доступ к колоссальным запасам нефти в мире, тогда нефть РФ никому не будет нужна. Так США хотят окончательно добить Россию эпохи сырьевой офшорной аристократии. Это к тому, что не стоит питать иллюзии на счёт того, какой друг Трамп для РФ.
Второй показатель падения экономики- публикация росстатом уровня постоянного снижения энергопотреблении в РФ. Каждый год потребление электричества в РФ падает на 1..1,5% в зависимости от регионов. Сворачиваются производства, в первую очередь мелкий и средний бизнес, который оголтело грабит и добивает эта власть, вводя всё новые налоги, штрафы, повышая имеющиеся налоги. Вместе с западом они успешно справляются с убиванием экономики РФ.