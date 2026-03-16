Трамп заявил, что не смог бы жить на Украине в нынешних условиях

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что не уверен, что смог бы жить на Украине в текущих условиях, пишут «Ведомости»

Сначала американский лидер рассуждал о ситуации в Ливане, отметив, что местные жители привыкли жить под бомбежками. После этого он упомянул Украину. «Я имею в виду, люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но живут. Не знаю, стал бы я так жить, но они там живут», – сказал Трамп.

Тогда же Трамп заявил, что США не обязаны оказывать помощь Украине. Он отметил, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.03.2026, 08:57
    Гость: дык

    не путайте народ Ливана с шиитской вооруженной группировкой Хизболла, которую полностью содержит Иран.И командует ею

  5. 17.03.2026, 06:18
    Гость: stalker

    "Сначала американский лидер рассуждал о ситуации в Ливане, отметив, что местные жители привыкли жить под бомбежками". А по чьей вине у народа Ливана такая привычка появилась ? По вине Израиля, который эту страну и бомбит. А США все это поддерживают. Включая самого Трампа.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Если Иран падет, Россия будет следующей?
Путин оценил продвижение России в Донбассе
Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде
Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить
Избранное
Включай микрофон! «Прощай, асфальт!» (интернет-сингл)
«Ария» спела о достойных своих предков боевых лётчиках на концерте редких песен
Елена Темникова: «Я всегда права!»
«СССР не развалился сам собой. Он был разрушен в ходе противостояния и борьбы существовавших на тот момент политических игроков»
Группу «ЙОРШ» поздравили с юбилеем те, кому на Летова не фиолетово
«Ария» превратила «таинственный корабль» на Москве-реке в «Летучего Голландца»
СерьГа «Тебя не сломать»
«Калинов мост», 26 сентября, Vegas City Hall
Полезные свойства алоэ в косметологии
Примите поздравления за чаем с пирогами
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть первая
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации