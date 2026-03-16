Трамп заявил, что не смог бы жить на Украине в нынешних условиях

23:20 16.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что не уверен, что смог бы жить на Украине в текущих условиях, пишут «Ведомости».

Сначала американский лидер рассуждал о ситуации в Ливане, отметив, что местные жители привыкли жить под бомбежками. После этого он упомянул Украину. «Я имею в виду, люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но живут. Не знаю, стал бы я так жить, но они там живут», – сказал Трамп.

Тогда же Трамп заявил, что США не обязаны оказывать помощь Украине. Он отметил, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».