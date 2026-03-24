Лукашенко совершит официальный визит в КНДР

Президент Белоруссия Александр Лукашенко 25–26 марта посетит с официальным визитом КНДР. Поездка состоится по приглашению председателя государственных дел страны Ким Чен Ын, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Центральным моментом визита станут переговоры глав государств. Ожидается, что стороны обсудят развитие двусторонних отношений, определят приоритетные направления сотрудничества и наметят перспективные совместные проекты.

В пресс-службе подчеркнули, что визит направлен на укрепление договорно-правовой базы отношений и дальнейшее развитие взаимодействия между двумя странами.

