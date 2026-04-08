СВР обвинила Евросоюз в тайной подготовке к созданию ядерного оружия
В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Евросоюз приступил «к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия». В ЕС объясняют это необходимостью сдерживания российской угрозы.
На начальном этапе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие власти Евросоюза договорились «обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям», пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ведомства. «Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США»,— заявили в СВР.
Великобритания и Франция «продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин», а затем «предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания», указано в публикации. В службе утверждают, что одновременно Евросоюз «зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами».
В российской разведке призвали США и все остальные страны мира сделать все возможное, чтобы не допустить создания Европой собственного ядерного оружия и «неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений».
ещё не это создадут и мы им поможем,как с "коллайдером".Кстати ,деньги занесли,а учёных вынесли.Как в прочем за 26 лет, в рваных галошах ходим по миру и предлагаем помощь.
хохлов стараются?
На какие? На Будапештский меморандум? На договор о границе?
ЯО обложено множеством ограничений договоров. Поэтому просто так передать ЯО из одной страны в другую нельзя, это нарушение договора о не распространения. На многие договоры западу наплевать но все же стаоаются делать вид их соблюдения. Поэтому важно чтобы страна захотела иметь ЯО создала его сама ясно что при помощи другой страны имеющий ЯО но это будут скрывать. Отсюда такой сложный путь хотят выбрать в ЕС. В странах где есть АЭС это сделать проще, сырье уже есть отработанное ядерное топливо.
Мы говорим "ЕС", а на поверку - "Германия"...