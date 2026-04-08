СВР обвинила Евросоюз в тайной подготовке к созданию ядерного оружия

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Евросоюз приступил «к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия». В ЕС объясняют это необходимостью сдерживания российской угрозы.

На начальном этапе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие власти Евросоюза договорились «обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям», пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ведомства. «Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США»,— заявили в СВР.

Великобритания и Франция «продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин», а затем «предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания», указано в публикации. В службе утверждают, что одновременно Евросоюз «зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами».

В российской разведке призвали США и все остальные страны мира сделать все возможное, чтобы не допустить создания Европой собственного ядерного оружия и «неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2026, 21:49
    Гость: Они

    ещё не это создадут и мы им поможем,как с "коллайдером".Кстати ,деньги занесли,а учёных вынесли.Как в прочем за 26 лет, в рваных галошах ходим по миру и предлагаем помощь.

  3. 08.04.2026, 18:51
    Гость: На многие договоры западу наплевать

    На какие? На Будапештский меморандум? На договор о границе?

  4. 08.04.2026, 18:33
    Гость: Пилот

    ЯО обложено множеством ограничений договоров. Поэтому просто так передать ЯО из одной страны в другую нельзя, это нарушение договора о не распространения. На многие договоры западу наплевать но все же стаоаются делать вид их соблюдения. Поэтому важно чтобы страна захотела иметь ЯО создала его сама ясно что при помощи другой страны имеющий ЯО но это будут скрывать. Отсюда такой сложный путь хотят выбрать в ЕС. В странах где есть АЭС это сделать проще, сырье уже есть отработанное ядерное топливо.

Все комментарии (28)
Выбор читателей
США запустили астронавтов к Луне впервые за полвека
Трамп обратился к нации: Иран скоро погрузится в «каменный век», а Ормузский пролив пусть разблокируют те, кому это надо
То, что доктор прописал
Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram
Избранное
Весеннее построение: 1 апреля в России стартует традиционный призыв в армию
«Калинов мост», 26 апреля, «16 Тонн»
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
Многовекторность закончилась
Всегда яркий Леонид Ярмольник
Проект «Горшенев», 7 декабря, «ГлавКлуб»
Дайте Два «Золото-2»
Музыкальный фестиваль «Воздух Карелии», 16-18 июня, окрестности Петрозаводска
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
«Америка была действительно удивлена, когда вдруг перед ней встала живая Россия и сказала, что у неё есть свои интересы»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации