США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

США и Иран согласовали временное прекращение огня сроком на две недели. Об этом заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что речь идет о двустороннем перемирии.

По словам американского президента, решение было принято после консультаций с руководством Пакистана, которое выступило посредником и призвало стороны остановить дальнейшую эскалацию. Трамп также отметил, что, по оценке Вашингтона, основные цели военной операции уже достигнуты, что и позволило согласиться на паузу в боевых действиях.

К временному перемирию присоединился и Израиль. По данным западных СМИ, израильская сторона согласилась на двухнедельное прекращение ударов на время продолжения дипломатических контактов.

В Тегеране соглашение также подают как дипломатический успех. Иранские официальные лица заявили, что Вашингтон принял предложенный ими план урегулирования, а само перемирие стало важным шагом к снижению напряженности в регионе.