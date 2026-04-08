США и Иран договорились о двухнедельном перемирии
США и Иран согласовали временное прекращение огня сроком на две недели. Об этом заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что речь идет о двустороннем перемирии.
По словам американского президента, решение было принято после консультаций с руководством Пакистана, которое выступило посредником и призвало стороны остановить дальнейшую эскалацию. Трамп также отметил, что, по оценке Вашингтона, основные цели военной операции уже достигнуты, что и позволило согласиться на паузу в боевых действиях.
К временному перемирию присоединился и Израиль. По данным западных СМИ, израильская сторона согласилась на двухнедельное прекращение ударов на время продолжения дипломатических контактов.
В Тегеране соглашение также подают как дипломатический успех. Иранские официальные лица заявили, что Вашингтон принял предложенный ими план урегулирования, а само перемирие стало важным шагом к снижению напряженности в регионе.
надо для начала настроить заводиков-фабричек-лабораторий всяких, чтоб нагара выдавали то, что работает/воюет, а не пустышки всякие, в армии повышать в званиях самых-самых талантливых, а не блатных да заносных, в политике выдвигать настоящих патриотов, а на барыг зарвавшихся, да родственничков с отпрысками.
А уж опосля, как говорится, "стоять насмерть", не сильно опасаясь внутреннего предательства да двурушничества.
Так что, мил человек, успокойтесь. Нам "иранский путь" нихрена не грозит.
Наука или не наука но Кремль и сам философф, по примеру бритов, дождался прогноза войны чужими руками и теперь по совету китайских мудрецов ждёт когда по реке времени проплывёт тушка мёртвой или полуживой рыжей бибизяны
В Иране тоже есть свои набиулины и силуановы. Пишут, что у иранцев заморозили 500 миллиардов только в ОАЭ. И ради этих денег они вынудили Иран согласиться на перемирие вместо мира. Других разумных оснований нет.
Амеры с евреями завезут новые ракеты и тогда уже деньги отберут окончательно.
обманут
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" (с)
Относится к обеим сторонам конфликта. Насчет рыжего понятно - утилизировал старое оружие и военных подготовил к войне с Россией.
А что Иран, а ведь как "дысал"?