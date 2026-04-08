США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

США и Иран согласовали временное прекращение огня сроком на две недели. Об этом заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что речь идет о двустороннем перемирии.

По словам американского президента, решение было принято после консультаций с руководством Пакистана, которое выступило посредником и призвало стороны остановить дальнейшую эскалацию. Трамп также отметил, что, по оценке Вашингтона, основные цели военной операции уже достигнуты, что и позволило согласиться на паузу в боевых действиях.

К временному перемирию присоединился и Израиль. По данным западных СМИ, израильская сторона согласилась на двухнедельное прекращение ударов на время продолжения дипломатических контактов.

В Тегеране соглашение также подают как дипломатический успех. Иранские официальные лица заявили, что Вашингтон принял предложенный ими план урегулирования, а само перемирие стало важным шагом к снижению напряженности в регионе.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2026, 13:15
    Гость: Для этого

    надо для начала настроить заводиков-фабричек-лабораторий всяких, чтоб нагара выдавали то, что работает/воюет, а не пустышки всякие, в армии повышать в званиях самых-самых талантливых, а не блатных да заносных, в политике выдвигать настоящих патриотов, а на барыг зарвавшихся, да родственничков с отпрысками.
    А уж опосля, как говорится, "стоять насмерть", не сильно опасаясь внутреннего предательства да двурушничества.
    Так что, мил человек, успокойтесь. Нам "иранский путь" нихрена не грозит.

  2. 08.04.2026, 12:32
    Гость: "Кое-кому там в Кремлях наука"...

    Наука или не наука но Кремль и сам философф, по примеру бритов, дождался прогноза войны чужими руками и теперь по совету китайских мудрецов ждёт когда по реке времени проплывёт тушка мёртвой или полуживой рыжей бибизяны

  3. 08.04.2026, 12:12
    Гость: тоже-врач

    В Иране тоже есть свои набиулины и силуановы. Пишут, что у иранцев заморозили 500 миллиардов только в ОАЭ. И ради этих денег они вынудили Иран согласиться на перемирие вместо мира. Других разумных оснований нет.

    Амеры с евреями завезут новые ракеты и тогда уже деньги отберут окончательно.

  5. 08.04.2026, 11:56
    Гость: личный опыт

    "Что ж ты, фраер, сдал назад?" (с)
    Относится к обеим сторонам конфликта. Насчет рыжего понятно - утилизировал старое оружие и военных подготовил к войне с Россией.
    А что Иран, а ведь как "дысал"?

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© KM.RU, Вадим Черноусов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации