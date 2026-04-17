Иран разблокировал Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - цитирует пост Аракчи в соцсети "Интерфакс".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Ситуация на юге Ливана осложняется тем, что Израиль вовлечен в конфликт не с ливанской армией, а с ливанским шиитским движением "Хезболла", которое не является стороной, заключившей перемирие.

Начиная с 28 февраля, когда начались военные действия США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив был фактически заблокирован иранской стороной, переходы судов исчислялись десятками, в то время как до начала конфликта через пролив ежедневно проходили около 135 судов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие
Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
Мадьяр поддержал решение Орбана не предоставлять Украине кредит от ЕС
Избранное
«Мобилизация означает возвращение в русское сознание великой категории - Общее дело, когда две России - Россия народа и Россия государства - сливаются в одну»
БЦВГ «Das Triplex» (сетевой макси-сингл)
«Три крупные американские транснациональные корпорации скупили 17 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных угодий»
Влажная среда «Аристократ» (интернет-сингл)
«Бригадный Подряд», 30 октября, «16 Тонн»
Сектор Газовой Атаки «Классика»
«Запрещенные барабанщики» и Markscheider kunst, 14 апреля, Magnus Locus
Александр Пушной, 13 июля, Base
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу
«СерьГа», 8 июля, Magnus Locus
MOSKWITCH «Хандра» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации