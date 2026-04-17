Иран разблокировал Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - цитирует пост Аракчи в соцсети "Интерфакс".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Ситуация на юге Ливана осложняется тем, что Израиль вовлечен в конфликт не с ливанской армией, а с ливанским шиитским движением "Хезболла", которое не является стороной, заключившей перемирие.

Начиная с 28 февраля, когда начались военные действия США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив был фактически заблокирован иранской стороной, переходы судов исчислялись десятками, в то время как до начала конфликта через пролив ежедневно проходили около 135 судов.