Хуситы пригрозили Трампу перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" подтвердили свою готовность закрыть для международного судоходства Баб-эль-Мандебский пролив, который отделяет Аравийский полуостров от Африки, в ответ на политику президента США Дональда Трампа в регионе. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения, занимающий пост заместителя министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Хусейн аль-Эззи.

"Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то ни люди, ни джинны не смогут его открыть. Поэтому Трампу и потворствующим ему лучше немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить необходимое уважение к правам нашего народа и нашей страны", - цитирует его пост в соцсети ТАСС.

2 апреля замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что "Ансар Аллах" рассматривает возможность блокирования Баб-эль-Мандебского пролива в случае "расширения агрессии" против Ирана и Ливана со стороны Израиля и США, или если страны Персидского залива вступят в войну против Ирана. По его оценке, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива неминуемо спровоцирует энергетический кризис и может поднять цены на нефть до $200 за баррель.