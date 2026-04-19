Хуситы пригрозили Трампу перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" подтвердили свою готовность закрыть для международного судоходства Баб-эль-Мандебский пролив, который отделяет Аравийский полуостров от Африки, в ответ на политику президента США Дональда Трампа в регионе. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения, занимающий пост заместителя министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Хусейн аль-Эззи.
"Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то ни люди, ни джинны не смогут его открыть. Поэтому Трампу и потворствующим ему лучше немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить необходимое уважение к правам нашего народа и нашей страны", - цитирует его пост в соцсети ТАСС.
2 апреля замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что "Ансар Аллах" рассматривает возможность блокирования Баб-эль-Мандебского пролива в случае "расширения агрессии" против Ирана и Ливана со стороны Израиля и США, или если страны Персидского залива вступят в войну против Ирана. По его оценке, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива неминуемо спровоцирует энергетический кризис и может поднять цены на нефть до $200 за баррель.
Израильские военные взрывают дома в ливанских поселениях вдоль южной границы. Об этом сообщил 19 апреля источник «РИА Новости» в арабской стране.
«Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень», — заявил собеседник агентства.
По его данным, израильтяне заминировали целые улицы с жилыми домами.
Хуситы ждут отмашки из Тегерана для перекрытия пролива на Красном море. Пока этому против Китай со всей Юго-Восточной Азией и если припрет то перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива это уже начало всеобщего мирового экономического кризиса или даже начало 3-й мировой войны. Это пока никому не нужно хотя глобалисты новую мировую войну и включили в планы "золотого миллиарда", но опасность в том что весь Западный мир во главе со своими глобалистами могут сгореть в атомном огне. Им нужна несколько больших региональных войн как война Гейропы с Россией, война между КНР и Индией, война между странами БВ и Персидского залива, но без применения ЯО.