Иран отказался от переговоров с США

23:31 21.04.2026

Иранская переговорная команда через пакистанского посредника сообщила американской стороне, что не будет присутствовать на встрече в Исламабаде. В настоящее время нет никаких перспектив участия в переговорах, сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на источники, пишет Газета.RU.

По заявлению иранской стороны, США полностью нарушили свои обязательства в рамках перемирия и не стали диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане, и этот вопрос на протяжении нескольких дней создавал серьезные препятствия для переговоров.

Кроме того, на первом раунде переговоров в Исламабаде американцы выдвинули множество чрезмерных требований, которые фактически нарушали первоначальные условия, и это привело к тупику в переговорах.

«Несмотря на поражение на поле боя, США посчитали, что смогут компенсировать неудачу в войне, выдвигая чрезмерные требования на переговорах», — говорится в материале Tasnim.

В ходе обмена сообщениями за последние несколько дней США не отказались от своих чрезмерных требований и никакого существенного прогресса достигнуто не было. По этой причине Иран заявил, что в данной ситуации считает участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку Соединенные Штаты препятствуют достижению какого-либо надлежащего соглашения, добавило агентство.