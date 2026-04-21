Иран отказался от переговоров с США
Иранская переговорная команда через пакистанского посредника сообщила американской стороне, что не будет присутствовать на встрече в Исламабаде. В настоящее время нет никаких перспектив участия в переговорах, сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на источники, пишет Газета.RU.
По заявлению иранской стороны, США полностью нарушили свои обязательства в рамках перемирия и не стали диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане, и этот вопрос на протяжении нескольких дней создавал серьезные препятствия для переговоров.
Кроме того, на первом раунде переговоров в Исламабаде американцы выдвинули множество чрезмерных требований, которые фактически нарушали первоначальные условия, и это привело к тупику в переговорах.
«Несмотря на поражение на поле боя, США посчитали, что смогут компенсировать неудачу в войне, выдвигая чрезмерные требования на переговорах», — говорится в материале Tasnim.
В ходе обмена сообщениями за последние несколько дней США не отказались от своих чрезмерных требований и никакого существенного прогресса достигнуто не было. По этой причине Иран заявил, что в данной ситуации считает участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку Соединенные Штаты препятствуют достижению какого-либо надлежащего соглашения, добавило агентство.
война в Иране вероятнее всего завершится не чей-то победой, а тем, что в этом году засуха доведет, до необходимости спасать людей в Тегеране всем миром, не разбираясь с тем, поддерживают ли они режим или нет. Напомню, что катастрофа библейского масштаба висела над Тегераном уже в прошлом году, вопрос серьезно стоял об эвакуации всего многомиллионного мегаполиса. Вместо того, чтобы как-то готовится к возможному повторению страшной ситуации в регионе происходит абсолютное безумие, где безумцами являются всё вовлеченные стороны.
Значит, будут бомбить.
Иранцы раскусили враньё Трампа, он трубил на всеь мир о том. что Иран умолял его на коленях, Иран согласен на все условия, Иран отдаст весь уран даром (там между прочим высок обогащённого урана на почти пол триллиона баксов!). А потом Трамп сам признался, что США использовали перемирие для перегруппировки и наращивание военного потенциала в регионе.
И на кой Ирану такое счастье? Трамп опять собирался давить на Иран уже новыми угрозами бомбёжек ещё сильнее. Трамп демонстрирует полную недоговороспобность США. Трамп нарушил мгновенно, чрез ДВА ЧАСА все договорённости с Ираном!
По такой же схеме ЕС разводил РФ с минскими договорённостями:
"Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения успешной попыткой дать Украине время на усиление, поставок вооружений НАТО и создание боеспособной армии по стандартам НАТО. С аналогичным заявлением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер - "Мы были обязаны использовать это время для качественного изменения ситуации в свою пользу."
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - "Первые западные и украинские лица публично признали, что не планировали выполнять минские соглашения с Москвой, взяв паузу для вооружения ВСУ."
Сейчас США делают с Ираном то же самое. Разводят Иран по полной. Но очевидно, Иран гораздо умнее, чем любитель придерживаться минского формата у нас. Трамп задет случившимся, и рассматривает ситуацию как личное унижение Ираном себя красивого. Он насвистел всему миру, что уложит Иран за два дня.
Я хочу акцентировать внимание на том, что фактически США, даже сейчас избегая прямой военной кампании против Ирана, наносят косвенный удар по России, поскольку через Иран проходила продажа российских энергоресурсов в азиатском регионе и получение различных грузов и направление различных грузов, в первую очередь с Индии.
То есть блокада Ормуза наносит очередной удар по нашей экономике, продолжает отрезать для нас возможность поставки наших энергоресурсов, получения подсанкционных товаров через Иран с южного направления.
У нас остается фактически только два варианта. Это очень опасный и постоянно подвергающиеся ударам маршрут через проливы Босфора и Дарданеллы через Черное море, из портов, которые тоже постоянно подвергаются ударами — и, собственно говоря, Китай.
Ну а что касается Ирана, то я по-прежнему подчеркиваю и подтверждаю свой тезис, что для того, чтобы ему удержаться, ему нужна массированная помощь со стороны России, Китая и Северной Кореи. Причем, не знаю, как поступит Китай и Северная Корея, а если бы в России были хоть сколько-нибудь думающие о национальных интересах люди, то мы должны были бы помочь Ирану даже в ущерб своей собственной обороноспособности, поскольку Иран воюет вместо нас и за нас. Потому что только Иран наносит удары по американским базам. Иран воюет за нас и вместо нас, и ему необходимо оказать любую возможную помощь, которая допустима и которая не приведет нас непосредственно к военным действиям против Соединенных Штатов Америки.
Война продолжится.
Если Иран не хочет ,чтоб над ним летали F,
То
Надо топить авианосцы, и площадки в Зырбырджане.
Также и с Туркменией,их эпштейны тоже купили.
Техника/ракеты для этого у персов есть, китайские развед.спутники еще летают.
