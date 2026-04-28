Население Китая может сократиться на 60 млн за десятилетие
Численность населения Китая в ближайшие десять лет может уменьшиться примерно на 60 миллионов человек — это сопоставимо с населением Франции. К таким выводам пришли аналитики Rhodium Group, данные которых приводит South China Morning Post.
Эксперты отмечают, что спад уже заметен в наиболее развитых регионах страны. Сокращение населения в этих провинциях может ударить по внутреннему спросу и замедлить рост производительности труда — именно эти территории долгие годы были драйверами китайской экономики.
Демографические изменения постепенно отражаются и на социальной сфере. Уменьшается число домохозяйств, при этом доля пожилых растёт, что усиливает нагрузку на систему соцобеспечения. В прошлом году расходы на поддержку таких фондов достигли рекордных значений и заняли более 10% бюджетных затрат. По оценкам аналитиков, в дальнейшем эта нагрузка будет только увеличиваться.
Отдельным риском называют давление на финансовую систему: демографический спад может ослабить кредитную активность и привести к снижению процентных ставок.
Главной причиной происходящего остаётся падение рождаемости. В 2025 году в стране родилось менее 8 миллионов детей — это минимальный показатель за всю историю наблюдений и заметно ниже уровня предыдущего года. Население Китая сокращается уже четвёртый год подряд, и эксперты связывают эту тенденцию с ростом стоимости жизни и изменением взглядов на семью и детей.
