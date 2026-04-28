Население Китая может сократиться на 60 млн за десятилетие

Численность населения Китая в ближайшие десять лет может уменьшиться примерно на 60 миллионов человек — это сопоставимо с населением Франции. К таким выводам пришли аналитики Rhodium Group, данные которых приводит South China Morning Post.

Эксперты отмечают, что спад уже заметен в наиболее развитых регионах страны. Сокращение населения в этих провинциях может ударить по внутреннему спросу и замедлить рост производительности труда — именно эти территории долгие годы были драйверами китайской экономики.

Демографические изменения постепенно отражаются и на социальной сфере. Уменьшается число домохозяйств, при этом доля пожилых растёт, что усиливает нагрузку на систему соцобеспечения. В прошлом году расходы на поддержку таких фондов достигли рекордных значений и заняли более 10% бюджетных затрат. По оценкам аналитиков, в дальнейшем эта нагрузка будет только увеличиваться.

Отдельным риском называют давление на финансовую систему: демографический спад может ослабить кредитную активность и привести к снижению процентных ставок.

Главной причиной происходящего остаётся падение рождаемости. В 2025 году в стране родилось менее 8 миллионов детей — это минимальный показатель за всю историю наблюдений и заметно ниже уровня предыдущего года. Население Китая сокращается уже четвёртый год подряд, и эксперты связывают эту тенденцию с ростом стоимости жизни и изменением взглядов на семью и детей.

Комментарии читателей

  1. 28.04.2026, 17:42
    Гость: Н-ст

    Китай уже шесть лет первая экономика мира против тандема США,Великобритания и четвертый рейх.кроме сего они и другие востокоазиаты поставляют основную интересность мирного плана..средне,югозападные азиаты это пожрать поспать потрахаться..ну как нефть рефы вместо ее переработки

  2. 28.04.2026, 17:41
    Гость: Автоматизация творит чудеса.

    Приехал в Пекин, а там станки, станки, станки...
    И ни одного китайца.
    Китаец больше им не нужен.
    А вот Сечин нужен.
    Миллер нужен, Потанин, Михельсон...
    Кормильцы.
    Правда, сами давно не люди, — винтики какой-то неведомой, бессмысленной, но дорогостоящей игрушки-юлы.
    Человек тем от них и отличается, что обладает свободой воли.
    Может запросто выйти на улицу в любую сторону, либо просто подпрыгнуть на месте, пообщаться с соседями, шляться по магазинам, гулять под дождём, отвлечённо мыслить, плевать в потолок, наступить коту на хвост...
    И то больше смысла, хотя бы в разнонаправленности бытия.

  3. 28.04.2026, 15:15
    Гость: Советский человек

    Китаем управляют коммунисты, настоящие, сталинские. Партия решит- и народ снова начнет рожать, народ партии верит, у народа есть увереность в завтрашнем дне, как при Мао и Сталине было.

  4. 28.04.2026, 14:44
    Гость: Так я не понял

    У них есть проблема или она решена, они уже завозят к себе азиатов из бедных стран или нет, там вообще пели про перенаселение и ТД, а теперь как

  5. 28.04.2026, 14:11
    Гость: Да

    Многие жалуются, что людей, на планете слишком много. (Вообще-то я не согласен, но допустим)

    Так, вот оно, решение. Запретить миграцию рабочей силы, и в большинстве стран начнётся снижение населения....

Все комментарии (10)
