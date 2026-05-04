США объявили о начале операции «Проект Свобода»

США начнут сопровождать торговые суда, застрявшие в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил президент Дональд Трамп, назвав данную инициативу «гуманитарной миссией».

По его словам, операция получила название «Проект Свобода» и стартует утром 4 мая. Американские военные будут якобы обеспечивать безопасный проход для судов разных стран, оказавшихся в зоне ограничений. Как подчеркнул Трамп, речь идет о нейтральных судах, на некоторых из которых уже заканчиваются запасы продовольствия.

Президент добавил, что США готовы применить силу, если кто-либо попытается помешать реализации этой миссии. При этом он отметил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном и рассчитывает на позитивный исход, однако помощь судам считает необходимой уже сейчас.

Блокада Ормузского пролива была введена после обострения конфликта с Ираном. Тегеран начал минировать акваторию, через которую ранее проходила значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Ранее США уже заявляли о действиях по разминированию пролива и предупреждали, что будут жестко реагировать на попытки установки новых мин. В Пентагоне подчеркивали, что любые подобные действия будут рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.