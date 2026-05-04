США объявили о начале операции «Проект Свобода»

США начнут сопровождать торговые суда, застрявшие в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил президент Дональд Трамп, назвав данную инициативу «гуманитарной миссией».

По его словам, операция получила название «Проект Свобода» и стартует утром 4 мая. Американские военные будут якобы обеспечивать безопасный проход для судов разных стран, оказавшихся в зоне ограничений. Как подчеркнул Трамп, речь идет о нейтральных судах, на некоторых из которых уже заканчиваются запасы продовольствия.

Президент добавил, что США готовы применить силу, если кто-либо попытается помешать реализации этой миссии. При этом он отметил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном и рассчитывает на позитивный исход, однако помощь судам считает необходимой уже сейчас.

Блокада Ормузского пролива была введена после обострения конфликта с Ираном. Тегеран начал минировать акваторию, через которую ранее проходила значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Ранее США уже заявляли о действиях по разминированию пролива и предупреждали, что будут жестко реагировать на попытки установки новых мин. В Пентагоне подчеркивали, что любые подобные действия будут рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2026, 13:46
    Гость: Одесский анекдот

    Известная американо-демократическая политическая "система сдержек и противовесов"
    Как итог - договариваться там не с кем, а сама страна не договороспособна.

  3. 04.05.2026, 13:09
    Гость: Основной

    Вся суть американской демократии в 2-х заявлениях из Белого дома
    +
    Заявление номер раз - "США начнут сопровождать торговые суда, застрявшие в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива."
    +
    Заявление номер два - "Американский план вывода из Ормузского пролива застрявших там судов не предполагает их обязательного сопровождения."
    +
    Бурные и продолжительные аплодисменты с галёрки.
    У меня всё.

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

