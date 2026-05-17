США выдвинули Ирану пять условий для продолжения процесса урегулирования

14:40 17.05.2026

США представили Ирану собственные условия для продолжения переговоров по урегулированию конфликта между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По данным издания, Вашингтон отверг требования Тегерана о выплате компенсации за ущерб, причиненный ударами по иранской территории. Кроме того, американская сторона настаивает на вывозе в США 400 кг обогащенного урана и сохранении в Иране только одного действующего ядерного объекта.

Как утверждает Fars, США также не готовы разморозить более 25% иранских активов. Еще одним условием, по информации агентства, стало обсуждение в рамках переговорного процесса прекращения военных действий «на всех фронтах», включая ситуацию в Ливане.