Американцы зачищают поле

Что скрывается за обыском у Юлии Тимошенко и в штаб-квартире ее партии «Батькивщина»? Это удар со стороны США и той части команды администрации Трампа, которая отвечает за переформатирование будущей украинской политики

Как известно, недавно в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыск в доме Юлии Тимошенко, в штаб-квартире ее партии «Батькивщина», а также в доме лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Они подозреваются в подкупе депутатов Рады с целью внести разброд в рядах сторонников Зеленского.

Понятно, что Тимошенко сама все отрицает и назвала, выступая в Раде, действия НАБУ политической атакой и актом терроризма. 14 января она подтвердила, что следственные действия продолжались всю ночь. «Более 30 вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание офиса «Батькивщины» и взяли в заложники сотрудников», — сообщила политик, добавив, что силовики действовали даже хуже, чем «штурмовики Януковича».

Тимошенко также сообщила, что у нее забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. «Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось, и кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на протяжении многих лет», — пожаловалась она.

«Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения, — объявила Тимошенко. — Похоже, выборы гораздо ближе, чем мы думали, и кто-то решил начать зачистку конкурентов».

Как известно, «дама с косой», как окрестили Тимошенко на Украине, люто ненавидит Зеленского, который на президентских выборах отнял у нее победу. Помимо этого, как пишут СМИ, ее теперь хотят наказать за то, что она проголосовала против НАБУ, ее голос был решающим для принятия закона, который лишил бы его полномочий. И потом она не проголосовала, когда было решено восстановить полномочия НАБУ.

Неделю назад Тимошенко также голосовала за отставку главы СБУ Василия Малюка*, и решающими оказались 11 голосов «Батькивщины». Как напоминает бывший депутат Рады Олег Царев, поскольку Украина является парламентско-президентской республикой, Арахамия вместе с Тимошенко, Порошенко* и фракцией «Голос» мог бы взять под свой контроль парламент и, сформировав новое правительство, контролировать всё, включая Зеленского. «Политическая ситуация замерла в шаге от обнуления Зеленского, — пишет Царев, — но ничего не получилось. И все из-за Тимошенко. А теперь Тимошенко вновь грозит тюремный срок, если она в будущем не начнет голосовать так, как ей говорят из НАБУ».

Но закусившая удила Юля не унимается, уже впадая в истерику. «У нас будут герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет», — сказала глава «Батькивщины», назвав власть Зеленского фашистским режимом. Отвечая на заседании Высшего антикоррупционного суда на ремарку прокурора о том, что она может беспрепятственно покинуть территорию Украины, Тимошенко сообщила о намерении остаться в стране до тех пор, «пока этот фактически фашистский режим будет существовать».

«Я не уехала из страны даже во времена Януковича, когда знала, что меня могут посадить. И сейчас я останусь на Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим будет существовать», — заявила, пытаясь набрать политические очки, Тимошенко.

Однако на Западе начавшейся ожесточенной внутренней сваре в Киеве дают другую интерпретацию. Так итальянский информационный портал Antidiplomatico, назвал происходящее «борьбой между американскими демократами и республиканцами за переход власти в Киеве».

«За скандалом вокруг Тимошенко, — пишет издание, — скрывается борьба за изменение позиции Зеленского на переговорах. Свои интересы на Украине преследуют разнонаправленные политические силы, но все они стремятся к смене власти нелегитимного лидера. Запасаемся попкорном: драка аллигаторов за кусок мяса и рядом не стояла», — иронизирует автор статьи Фабрицио Поджи.

«По словам Дональда Трампа, — напоминает он, — Россия готова подписать соглашение по украинскому вопросу. "Я думаю, что Владимир Путин готов достичь соглашения, тогда как Украина менее готова это сделать", — заявил Трамп агентству Reuters, добавив, что Владимир Зеленский несет ответственность за задержку в достижении соглашения. Получается, что за коррупционным скандалом, который в эти дни вновь привлек внимание к бывшей "газовой королеве" Юлии Тимошенко, скрывается борьба на высшем уровне по поводу того, как добиться изменения позиции президента в переговорах по урегулированию конфликта».

Сегодня на Украину, объясняет обозреватель итальянского издания, влияют и так называемые «голуби мира» во главе с Дональдом Трампом, и «ястребы войны» — глобалисты из Демократической партии и либеральные элиты ЕС и Еврокомиссии. «Голуби» Трампа нуждаются в мире или в низкоинтенсивном конфликте, чтобы освободить ресурсы для торговли с Россией или для полномасштабной войны с Китаем. Либеральным «ястребам»-глобалистам нужна война, чтобы использовать ее для устранения Трампа в США и для возрождения европейского военно-промышленного комплекса. Для этого требуется временное перемирие, которое даст время для подготовки к будущей более масштабной войне с Россией.

А потому Украина превратилась сейчас в поле битвы для разборок внутри американского истеблишмента, и не столько для решения международных проблем (на проблемы Киева в Вашингтоне на самом деле в общем-то наплевать).

«Для Трампа, — считает Antidiplomatico, — раздираемая боевыми действиями Украина превращается в личный Вьетнам или Афганистан, и это наносит серьезный удар по политическим перспективам трампизма в целом. Так что трамписты должны еще больше подчинить Зеленского и его шайку или, в идеале, заменить их новыми политиками, что можно сделать с помощью президентских и парламентских выборов. Но сначала важно разорвать нынешнюю связь между Зеленским и его большинством в Раде, сделав его неустойчивым и неэффективным, а значит бесполезным, и начать переформатирование и возможный переход власти, по крайней мере, с видимостью демократии. Тимошенко, которая критикует как Зеленского, так и созданные американскими демократами агентства (НАБУ и САП) и пытается наладить связи со сторонниками Трампа, внушает опасения нынешнему неонацистскому режиму».

«Это не удар антизеленской коалиции по Тимошенко, которая якобы сотрудничает с Банковой, — написал 17 января портал Ukraina.ru. — Это удар со стороны Соединённых Штатов и той части команды администрации Трампа, которая отвечает за переформатирование будущей украинской политики. Речь идёт о людях, связанных, прежде всего, с Джей Ди Вэнсом. Именно он отвечает перед Трампом за внутриукраинское направление».

Соответственно, это не внутренняя парламентская разборка, а вполне себе американские действия, направленные на то, чтобы усмирить Порошенко* и Тимошенко и не дать им мешать предстоящему переформатированию.

А мешали они отнюдь не из идейных соображений. Люди они предельно циничные и меркантильные. Их интересуют конкретные бонусы: посты в министерствах, должности замминистров, комитеты Верховной Рады, включая самый жирный бюджетный. А для Тимошенко в идеале либо пост спикера, либо хотя бы вице-спикера. Сейчас их взгляды на ситуацию могут резко измениться, считает обозреватель Ukraina.ru..

«Происходящее, — пишет он, — в очередной раз демонстрирует, что американцы взялись за украинский кейс всерьёз. И все аргументы в стиле "да уже всё решили", "да уже приказали Зеленскому", "да уже ввели санкции", "да уже ударили по нему через НАБУ", не работают. Так это не делается. Тем более мы все понимаем контекст. Выборы в Конгресс, уязвимость Трампа по украинскому вопросу, давление глобалистов и глобалистских медиа, которые его нещадно атакуют за любые шаги по Украине. Всё это напрямую отражается на внутренней политике США. Поэтому Трамп не может действовать в лоб. Он действует опосредованно. Тем более у него под боком Венесуэла, Гренландия, Мексика, Куба, Иран. Украинский кейс для него лишь один из элементов. Но при этом шаг за шагом, без суеты, в логике духа Анкориджа, идёт переформатирование украинской политики, изоляция Зеленского и подготовка выборов для появления легитимного подписанта, который сможет подписать мирные соглашения».

Такую гипотезу поддерживает в интервью Lenta.ru известный политолог Дмитрий Журавлев. «Американцы просто зачищают поле под нового лидера. Тимошенко какое-то время была достаточно популярна», — отметил он. По его словам, Тимошенко могла оказать серьезное влияние на процесс голосования, но сама бы вряд ли была лидером президентской гонки. «Американцам проще сразу закрыть вопрос. А, поскольку НАБУ подчиняется именно США, ясно, что это их инициатива», — отметил политолог.

Но пока в Вашингтоне, строя интриги, суетятся, будущее киевского режима на самом деле решается совсем в другом месте. На поле боя, на Украине, где армия России продолжает неудержимо наступать. А что происходит в самом Киеве, красочно охарактеризовал один из читателей сайта Antidiplomatico, назвав это «побоищем свиней за место у кормушки».

* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

