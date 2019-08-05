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В России хотят возродить институт цеховых врачей

11:05 5.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство РФ намерено возродить институт цеховых врачей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минздрава РФ.

Отмечается, что Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

До 20 августа Минздрав должен предоставить в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).

В свою очередь Минтруд, ФФОМС и ФСС должны представить в Минздрав и правительство сведения о работодателях в зависимости от числа работников, отдельно выделив крупные предприятия химической, угольной, горнорудной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Предполагается, что появление медиков на производстве и в офисах упростит доступ к медпомощи, но будет по карману лишь крупному бизнесу.

"Экономически целесообразно открывать медчасть на предприятии, где работают не меньше 15 тыс. человек. Вероятно, даже одну на несколько предприятий. Причем было бы выгодно делать медчасти, которые в СССР назывались «открытого типа» — они обслуживали и проживающее рядом население. В малых и средних организациях можно было бы рассмотреть возможность работы врача, приходящего пару раз в неделю," - рассказал изданию первый директор фонда ОМС Владимир Гришин.

Система цеховых врачей была развита в СССР. Она позволяла оказывать первую медпомощь, проводить предсменные и послесменные осмотры, напоминает издание. Она позволяла проводить вакцинацию от гриппа, оказывать первую медпомощь, организовать первичный прием терапевта, проводить предсменные и послесменные осмотры, пояснил специалист. Возрождение института особенно важно на фоне оптимизации системы здравоохранения, отмечают эсперты издания. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 16:52
Гость: Владимир С-Пб

Чтобы ни делать нашему правительству, лишь-бы ни хрена не делать
05.08.2019, 13:05
Гость: Сердечник

боюсь что в этом цеху в медсестёр и пациентов будут играть не больше...
05.08.2019, 12:37
Гость: Прохожий

"Система цеховых врачей была развита в СССР." -
- Хрень какая-то вопиющая. Ключевое слово в статье "выгодно".

Не было "цеховых врачей" в СССР. Там была совсем другая система, нацеленная на здоровье народа (населения). На каждом "предприятии" были "медсанчасть-медпункт...", в зависимости от размера "предприятия". На каком-нибудь ЗИЛе это была огромная больница, которая принимала по необходимости и "городских", с отдельными подразделениями в цехах ... и так далее по нисходящей. В какой-нибудь (каждой!) школе (ну, "мелкое предприятие") был медпункт с постоянной дежурной медсестрой и приходящим (по необходимости) врачом - один врач на несколько ближайших школ).

И при СССР за "выгодой" не гонялись. Заботились о здоровье "народонаселения".
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