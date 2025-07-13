Путин рассказал, как готовил речь для Мюнхенской конференции в 2007 году

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что полностью переписал речь для Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году в самолете.

«Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал. <...> Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России», — приводит слова главы государства РИА Новости.

В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году российский президент раскритиковал устоявшийся миропорядок, в частности внешнюю политику США, расширение НАТО на восток и однополярность мира. Также Путин подчеркнул, что Россия за свою историю практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику и Москва не собирается изменять этой традиции.

Выступление Путина вызвало большой резонанс и получило название Мюнхенская речь. Некоторые западные политики сочли его заявления самими жесткими с окончания холодной войны и сравнивали выступление с Фултонской речью британского премьер-министра Уинстона Черчилля 1946 года, когда тот заявил, что между Западной и Восточной Европой был опущен железный занавес, пишет РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2025, 21:34
    Гость: И вы батенька

    С такими историческими познаниями о роли Гопкало в развале СССР будете щи лаптем хлебать, но уже не тридцать лет а минимум триста. И вы и дети ваши и дети ваших детей! Ибо не знать истинную историю своего государства равнозначно добровольному рабству и приклонение колен пред западным модератором!

  2. 13.07.2025, 21:26
    Гость: В.Путин

    Когда человек очень долго находится у власти, даже если это – очень хороший человек, у него стимул притупляется, «нет того куражу», как в начале пути. Это первое. Второе. Он обрастает всякими околотворческими коллективами, которые в простонародье называют камарильей. Это все очень мешает как самому политическому деятелю, так и тем целям, ради которых он пришел к власти.

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