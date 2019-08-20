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Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана

23:37 20.08.2019
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
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Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у президента в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

«По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — цитирует Скворцову РБК.

Согласно плану правительства по достижению национальных целей, поставленных в майском указе президента, ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2019 года должна составить 73,2 года, а по итогам 2020 года — 73,9 года. Таким образом, выполнение плана идет с опережением ожиданий правительства.

«Фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года», — добавила глава Минздрава.

Темы: Качество и продолжительность жизни населения в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 08:28
Гость: demos

Да, конечно, мы живём теперь до ста лет, вот только до пенсии мало кто доживёт.
21.08.2019, 08:20
Гость: пенсионер

Оказывается, что рост продолжительности жизни зависит не от уровня жизни людей и качества медицины, а от планов чиновников. Это просто анекдот какой-то.
21.08.2019, 08:20
Гость: Скварцова

фсё правилно исказала, она енто про и3раилл сказала, она же паспорт оттудава имеет....
Все комментарии (32)
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