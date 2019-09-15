Профилактический осмотр у врача: есть ли в нем необходимость?

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С любой болезнью легче справиться на начальных этапах

Заявлять о здоровом образе жизни человек может в том случае, если он не имеет вредных пристрастий, занимается физкультурой и придерживается здорового питания. Есть и еще одна важная составляющая – своевременное и регулярное медицинское обследование.

Необходимость профилактического осмотра

Записаться на прием врача в Москве сегодня не составляет никакого труда. Сделать это можно в любое время: как по телефону, так и в режиме онлайн. Однако множество человек отказываются от профилактического медицинского обследования, считая его лишь формальностью. Правильно ли это? Нет.

Абсолютное большинство болезней появляется и развивается незаметно. Для примера, достоверно узнать о первых стадиях атеросклероза, панкреатита или, например, сахарного диабета, можно, только сдав мочу или кровь на анализ. Без электрокардиограммы выявить патологии сердца на ранних этапах у вас не получится. Также как и вовремя обнаружить начало туберкулеза без флюорографии.

Вы уже обратили внимание, что каждая из указанных процедур – сдача анализов, флюорография, электрокардиограмма, входят в стандартный список мероприятий профилактического осмотра? Таким образом, назначив, например, запись к врачу в клинике К+31 , вы сможете своевременно обнаружить самые распространенные патологии, имеющие «скрытый» характер.

Главные угрозы жизни и здоровья современного человека

По данным многочисленных исследований, для того, чтобы значительно увеличить продолжительность жизни, человек должен:

• Придерживаться правильного питания;

• Отказаться от вредных привычек;

• Заниматься профилактикой, выявлением болезней и (не менее важно) предрасположенности к ним.

В списке основных угроз для жизни и здоровья современного человека специалист выделяют:

• Артрит;

• Остеопороз;

• Онкологию;

• Сахарный диабет;

• Гипертонию;

• Патологии сердечно-сосудистой системы.

Большинство из указанных заболеваний можно предупредить, прибегнув к специальной лечебной диете и/или приему лекарственных препаратов, медицинским процедурам. В ходе «предварительного» осмотра медик может направить в стационар для профилактики или назначения лечения, порекомендовать оздоровительные мероприятия.

С любой болезнью легче справиться на начальных этапах. Поэтому пренебрегать профилактическими визитами к специалистам не следует никогда. Сдав все анализы и пройдя обследования, вы будете спокойны за свое здоровье.