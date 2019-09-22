Названы преимущества совместного лечения наркомании у семейных пар

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Давно известно, что брак (или различные другие длительные, преданные связи между людьми), а также злоупотребление психоактивными веществами несовместимы

Наличие партнера, который потребляет слишком много наркотиков, - это сложное испытание для каждого, кто столкнулся с проблемой наркомании. Когда речь идет о партнере, который употребляет наркотики или спиртные напитки, эту зависимость ощущают его маленькие дети, родственники, друзья, а также коллеги. Могут ли существовать отношения между людьми, если один из партнеров наркоман?

Как влияют наркотики на развитие личных отношений?

Отношения, в которых партнер злоупотребляет медикаментами или алкоголем, часто действительно неэффективны. Зачастую такие люди часто более несчастны, чем пары, у которых нет проблем с алкоголем или другими психотропными препаратами, но которые ищут помощи в семейных проблемах. По мере того, как употребление алкоголя или наркотиков становится все хуже, у пары становится все больше проблем, что сказывается на развитии психологического разлада между спутниками, от которого трудно избавиться.

Такие пары также отмечают, что в их семье часто возникают разногласия, они много спорят, что часто может привести к насилию.

Обычно сам спор может создать обстановку, в которой партнер, употребляющий алкоголь или наркотики, использует эти вещества для уменьшения своего беспокойства. Когда использование наркотиков в конечном итоге становится одним из основных факторов для споров, это может превратиться в неприятный цикл, в котором использование наркотических веществ вызывает постоянные конфликты.

Скорее всего, такая ссора приведет к большему употреблению психоактивных веществ в качестве средства снижения напряженности, значительно увеличится потребление алкоголя или наркотиков, что обычно возобновляет цикл бытового насилия в такой семье.

Пары, в которых партнер злоупотребляет наркотиками или алкоголем, очень сложно покидают эту замкнутый круг. Хорошая новость заключается в том, что людям, употребляющим наркотики и их партнерам можно помочь, используя традиционные и нестандартные подходы к лечению наркомании и семейной терапии.

Может ли терапия парам восстановить нормальные взаимоотношения?

Существует несколько различных видов терапии для пар, которые могут быть эффективными для минимизации или устранения проблем, связанных с алкоголем или наркотиками. Некоторые методы лечения включают индивидуальное консультирование, другие влекут за собой групповую терапию, а третьи включают встречи с группами поддержки, такие как программы «Двенадцать шагов». Все эти виды терапии используются и при лечение зависимостей в клинике Ренессанс, а также и в других реабилитационных центрах.

Как правило, пары, борющиеся с употреблением алкоголя или наркотиками, не могут быть рядом с партнером из-за их строгой политики размещения пар. Тем не менее, парная терапия оказалась в центре внимания благодаря своим положительным результатам. Парная медикаментозная терапия предназначена не только для людей в отношениях, детей, друзей и других родственников. Именно такие подходы применяют во многих современных реабилитационных центрах.

Какие виды помощи могут получить наркоманы в реабилитационных клиниках

Реабилитационные центры – это медицинские учреждения, призванные помочь наркоманам справиться с потреблением алкоголя и наркотиков. Основная роль этих центров заключается в том, чтобы помочь наркоманам в трудной фазе абстиненции, предоставив им необходимые инструменты, которые позволят им противостоять желанию употреблять алкоголь или наркотики в будущем.

Реабилитационные центры являются важными учреждениями на пути к выздоровлению, поскольку они помогают пациентам поддерживать трезвость. Центры имеют квалифицированный персонал, который поддерживает пациентов на разных этапах выздоровления.

Предлагаемые услуги в таких клиниках чаще всего выходят за рамки преимуществ, которые вы получаете от групп самопомощи и местных групп поддержки. Это связано с тем, что центры предлагают медицинские решения для тех, кто страдает от побочных эффектов детоксикации и лекарственной реабилитации. Если вы выбрали стационарное лечение в любом реабилитационном центре, вам придется жить там полный рабочий день, поскольку вы получаете помощь в том, как справиться с алкогольной и наркотической зависимостью.

Существую также амбулаторные программы, которые помогают в лечении наркоманов, желающих оставаться дома со своими близкими. В таких программах предусмотрена договоренность, согласно которой пациенты получают регулярные консультации, поддержку и физическое лечение по поводу своей зависимости. Это происходит в их домашней среде, где наркоманы окружены своими близкими. Хотя амбулаторная программа эффективна, она подходит для людей с легким алкоголизмом и наркоманией. В случае тяжелой зависимости, лечение в стационаре – это единственно возможное решение.

Что делает реабилитационные центры уникальными, так это то, что они не рассматривают зависимость как болезнь, которую может вылечить каждый. Напротив, они верят, что, будете наркоманом до конца своей жизни. Что изменится после лечения, так это уровень зависимости.

На первых этапах лечения реабилитационный центр будет проводить тщательный мониторинг для выявления проблем с симптомами отмены. Эксперты примут меры, чтобы вы могли справиться с новой реальностью отказа от употребления алкоголя и наркотиков. Тщательный мониторинг проводится потому, что есть некоторые симптомы абстиненции, которые настолько опасны, что требуют серьезного медицинского лечения. Также важно отметить, что абстинентный синдром может длиться недели и месяцы в зависимости от уровня зависимости.

Профессиональные реабилитационные центры также будут заниматься физическими и психическими последствиями зависимости. После этого они дают наркоманам вдохновение оставаться трезвыми после лечения. Кроме того, реабилитационные центры организуют для тех, кто успешно прошел лечение в центрах, возможность присоединиться к местным группам поддержки, чтобы они могли продолжать подтверждать свою трезвость.