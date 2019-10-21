Как выбрать хорошего врача. Полезные советы

22:13

Обращаясь в поликлинику, больницу, человека постоянно терзает вопрос - какой врач меня примет сегодня

Настоящий профессионал, хорошо относящийся к пациентам или поверхностный халтурщик, которого совершенно не интересуют проблемы человека. Как уберечь себя от встречи с подобными типами, найти хорошего "своего" врача, попробуем разобраться.

Рекомендации, суждения пациентов

Развитие интернета позволяет пациентам делится своим мнением о работе врачей с другими людьми. Существуют специальные площадки с информацией о медицинских учреждениях. Широко обсуждаются клиники и врачи Москвы, люди высказывают откровенное мнение. Благодарят, ругают, сомневаются. Среди таких появляются явно неадекватные, выраженные личной неприязнью или обидой. Большинство же, толково рассказывают о плюсах или минусах своего общения с докторами или лечебными учреждениями.

Ответственность

Как говорится в пословице, встречают по одежке. Врач, уважающий себя, ответственно подходящий к своей профессии, следит за внешним видом. Белоснежный медицинский халат, чистые руки, опрятный внешний вид. Кабинет убран, рабочий стол в порядке. Доктор должен вызывать доверие пациента. Это очень помогает в установлении полного взаимопонимания, рекомендации таких врачей пациенты выполняют охотнее.

Участие и уважение к пациенту

Достойный врач проведет обстоятельную беседу с обратившимся к нему человеком. Не отнесется как бездушный автомат, проявит истинное участие. Не будет перебивать, торопить. Ведь объяснять про собственное нездоровье достаточно непросто. Доктор корректно может задать наводящие вопросы. Поинтересоваться самочувствием, наследственными болезнями, количеством, названиями препаратов, которые принимает больной.

Профессионализм

Современный врач имеет множество способов постоянно совершенствовать свои знания. Хорошие больницы и клиники, присутствующие на сайте Медз, проводят постоянное обучение и переподготовку. Для доктора стало нормой знание иностранных языков для изучение профессиональной литературы. Врач, обладающий ученой степенью, теперь не редкость.

Лечить, а не продавать

Настоящий доктор не стремится найти несуществующую болезнь и выписать дорогущее лекарство. Предоставлять больному выбор, доходчиво разъяснив различия между препаратами. Спасение здоровья на первом плане!

Воспользовавшись такими советами, найти хорошего врача станет проще. Не болейте!