Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

11:08

Майонез и шампанское лучше исключить с новогоднего стола, считает диетолог Мария Дубская. Своим мнением врач поделилась с Пятым каналом, рассказав о пяти наиболее вредных продуктах в новогодние праздники.

Наиболее вредным она назвала майонез, порекомендовав использовать вместо него греческий или самый обычный йогурт, без вкусовых наполнителей и злаков.

Популярные игристое вино и шампанское, без которых не обходится ни одно новогоднее застолье, диетолог поставила на второе место в рейтинге вредности, отметив, что это слишком сладкий напиток, кроме того, пузырьки газа раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывая неприятные ощущения. Также шампанское обостряет чувство голода, заставляя есть больше, чем необходимо.

Третьим по вредности является жирное мясо и мясные продукты, в частности свинина, колбасы и ветчина.

Диетолог также посоветовала избавиться от любых солений и мариновонных овощей, заменив их на свежие. Ну и замыкают рейтинг вредных продуктов новогоднего стола сладости. Вместо них Дубская порекомендовала поставить фрукты, а сладости лучше оставить на утро.