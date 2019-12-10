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Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

11:08 10.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Майонез и шампанское лучше исключить с новогоднего стола, считает диетолог Мария Дубская. Своим мнением врач поделилась с Пятым каналом, рассказав о пяти наиболее вредных продуктах в новогодние праздники.

Наиболее вредным она назвала майонез, порекомендовав использовать вместо него греческий или самый обычный йогурт, без вкусовых наполнителей и злаков.

Популярные игристое вино и шампанское, без которых не обходится ни одно новогоднее застолье, диетолог поставила на второе место в рейтинге вредности, отметив, что это слишком сладкий напиток, кроме того, пузырьки газа раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывая неприятные ощущения. Также шампанское обостряет чувство голода, заставляя есть больше, чем необходимо.

Третьим по вредности является жирное мясо и мясные продукты, в частности свинина, колбасы и ветчина.

Диетолог также посоветовала избавиться от любых солений и мариновонных овощей, заменив их на свежие. Ну и замыкают рейтинг вредных продуктов новогоднего стола сладости. Вместо них Дубская порекомендовала поставить фрукты, а сладости лучше оставить на утро.

Темы: Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Праздники в России и за рубежом, Источники вредного воздействия на здоровье
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 00:07
Гость: Вася

Фу ты, пронесло! Главное, что водка не попала в список. Правильно - какие в водке консерванты? Будем кушать водку вместо майонеза, игристого, колбасы и тортика.
10.12.2019, 17:43
Гость: Титус

Просто враг народа эта диетолог.
10.12.2019, 17:00
Гость: Диетолог Зоя

Подвожу итог.
Под Новый год лучше есть дубовую кору.
В ней нет ни сахара, ни жира, ни холестерина.
Соленые огурцы и маринованые помидоры хорошо заменить еловыми шишками. В них нет ни грамма вредных для организма соли и уксуса.
В бокалы вместо шампанского я советую налить свежей родниковой воды. В ней нет никаких зловредных пузырьков и ваша слизистая скажет вам спасибо.
Берегите свое здоровье, дорогие сограждане!
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