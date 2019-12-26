Лечение табачной зависимости
Что такое табачная зависимость
Тяга к никотину — болезнь, зафиксированная в МКБ как психическое расстройство и расстройство поведения, связанные с употреблением табака (F17).
Зависимость развивается быстро: внешние токсические эффекты исчезают, а толерантность к никотину заставляет увеличивать дозу, поддерживая определенный уровень никотина в крови.
Последствия никотиновой зависимости
Согласно данным ВОЗ, от заболеваний, вызванных потреблением табака, каждые 6 секунд в мире умирает один человек. Ежегодно последствия курения уносят свыше 6,5 млн человек. Никотиновая зависимость влияет практически на все органы и системы организма.
Антиникотиновая терапия
Лечение заключено в курсовом приеме лекарственных препаратов в форме таблеток, в состав которых не входит никотин. К ним относят:
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Варениклин («Чампикс»). Дозировка подбирается строго индивидуально. Средство не допускает одновременного приема с никотинсодержащими препаратами. Средний курс лечения — 12 недель.
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Цитизин («Табекс»). Известный и доступный препарат растительного происхождения. Подходит для борьбы с тяжелыми формами зависимости. Курс приема — 25 дней.
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Бупропион («Зибан»). Блокирует выработку дофамина при курении. Обеспечивает психологический комфорт пациента в момент отказа от никотина. Курс приема 6–10 недель.
Препараты помогут справиться с зависимостью при условии оптимальной дозировки и психологической готовности самого пациента.
Кодирование и гипноз
Психотерапевтические методы предполагают работу в несколько этапов. Врачу необходимо установить связь с пациентом и детально проработать причины его зависимости. После этого можно прибегнуть к кодировке и гипнотическому воздействию.
На вооружении у психотерапевтов несколько техник, среди которых:
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Эриксоновский гипноз: введение в транс без давления и проработка проблем с зависимостью. Предполагает установку блока на дальнейшее употребление табака.
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Метод Довженко: стресс-терапия, вызывающая рефлекторное отвращение к сигаретам. Для эффекта достаточно 1–2 сеансов.
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Классический гипноз: погружение в глубокий транс и установка запретов на дальнейшее употребление. Основной минус — подходит только внушаемым.
Психотерапия — обязательный этап лечения зависимых от никотина. Но эффективна она только в составе комплексной терапии.
Лечение в наркологических клиниках
В наркологических клиниках лечение пациенты получают комплексное лечение по индивидуальным программам. Задача врача детально изучить природу зависимости и проработать все ее аспекты.
Если зависимость представлена легкой формой — медикаментозная терапия не требуется. Работа с психотерапевтом позволит определить причины зависимости и поможет найти безопасные способы заменить сигарету. При тяжелых формах необходимо справиться с абстинентным синдромом: именно на этом этапе обычно происходят срывы. Для этого специалист подберет оптимальный вариант терапии и параллельно с приемом лекарственных средств проведет работу по поиску причин и способов отказа от курения.
Чем раньше произойдет отказ от сигарет и табачных продуктов, тем легче будет протекать синдром отмены, а последствия для организма будут не такими фатальными.