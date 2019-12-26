Лечение табачной зависимости

14:19

Чем раньше произойдет отказ от сигарет и табачных продуктов, тем легче будет протекать синдром отмены

Что такое табачная зависимость

Тяга к никотину — болезнь, зафиксированная в МКБ как психическое расстройство и расстройство поведения, связанные с употреблением табака (F17).

Зависимость развивается быстро: внешние токсические эффекты исчезают, а толерантность к никотину заставляет увеличивать дозу, поддерживая определенный уровень никотина в крови.

Последствия никотиновой зависимости

Согласно данным ВОЗ, от заболеваний, вызванных потреблением табака, каждые 6 секунд в мире умирает один человек. Ежегодно последствия курения уносят свыше 6,5 млн человек. Никотиновая зависимость влияет практически на все органы и системы организма.

Антиникотиновая терапия

Лечение заключено в курсовом приеме лекарственных препаратов в форме таблеток, в состав которых не входит никотин. К ним относят:

Варениклин («Чампикс»). Дозировка подбирается строго индивидуально. Средство не допускает одновременного приема с никотинсодержащими препаратами. Средний курс лечения — 12 недель.

Цитизин («Табекс»). Известный и доступный препарат растительного происхождения. Подходит для борьбы с тяжелыми формами зависимости. Курс приема — 25 дней.

Бупропион («Зибан»). Блокирует выработку дофамина при курении. Обеспечивает психологический комфорт пациента в момент отказа от никотина. Курс приема 6–10 недель.

Препараты помогут справиться с зависимостью при условии оптимальной дозировки и психологической готовности самого пациента.

Кодирование и гипноз

Психотерапевтические методы предполагают работу в несколько этапов. Врачу необходимо установить связь с пациентом и детально проработать причины его зависимости. После этого можно прибегнуть к кодировке и гипнотическому воздействию.

На вооружении у психотерапевтов несколько техник, среди которых:

Эриксоновский гипноз: введение в транс без давления и проработка проблем с зависимостью. Предполагает установку блока на дальнейшее употребление табака.

Метод Довженко: стресс-терапия, вызывающая рефлекторное отвращение к сигаретам. Для эффекта достаточно 1–2 сеансов.

Классический гипноз: погружение в глубокий транс и установка запретов на дальнейшее употребление. Основной минус — подходит только внушаемым.

Психотерапия — обязательный этап лечения зависимых от никотина. Но эффективна она только в составе комплексной терапии.

Лечение в наркологических клиниках

В наркологических клиниках лечение пациенты получают комплексное лечение по индивидуальным программам. Задача врача детально изучить природу зависимости и проработать все ее аспекты.

Если зависимость представлена легкой формой — медикаментозная терапия не требуется. Работа с психотерапевтом позволит определить причины зависимости и поможет найти безопасные способы заменить сигарету. При тяжелых формах необходимо справиться с абстинентным синдромом: именно на этом этапе обычно происходят срывы. Для этого специалист подберет оптимальный вариант терапии и параллельно с приемом лекарственных средств проведет работу по поиску причин и способов отказа от курения.

Чем раньше произойдет отказ от сигарет и табачных продуктов, тем легче будет протекать синдром отмены, а последствия для организма будут не такими фатальными.