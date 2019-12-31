В Китае распространяется пневмония неизвестного происхождения

12:02

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, о распространении пневмонии неизвестного происхождения..

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в городе постоянно выявляются случаи заболевания пневмонией, источник которой пока невозможно определить.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", — обратились власти города к медучреждениям.

Отмечается, что медики пытаются выяснить, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.

Только в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.

В Ухань прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

В КНР ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.

Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.

