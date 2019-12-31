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В Китае распространяется пневмония неизвестного происхождения

12:02 31.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, о распространении пневмонии неизвестного происхождения..

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в городе постоянно выявляются случаи заболевания пневмонией, источник которой пока невозможно определить. 

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", — обратились власти города к медучреждениям.

Отмечается, что медики пытаются выяснить, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.

Только в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.

В Ухань прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

В КНР ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.

Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.
 

Темы: Китай
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 16:16
Гость: мываы

согласен
31.12.2019, 13:20
Гость: личный опыт

почему неизвестного...? Абсолютно известного - их секретных биологических лабораторий министерства обороны США.
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