В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

07:59

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром).

Диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России.

В ведомстве напоминают, что массовое тестирование - один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.

"Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их", - говорится в сообщении.