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В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

07:59 31.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новую тест-систему  для выявления коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром).

Диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России.

В ведомстве напоминают, что массовое тестирование - один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.

"Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их", - говорится в сообщении.

Темы: Коронавирус, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 11:40
Гость: МЕСТНЫЙ

Информационное заражение!
31.03.2020, 10:20
Гость: Это фигня!

Некоторых больных можно всего по одному комментарию на сайте вычислить.
31.03.2020, 09:48
Гость: Это гениально

Тест состоит из более 100 вопросов, ответив на которые можно с точность 90-99% сказать каким вирусом вы больны.
Все комментарии (4)
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