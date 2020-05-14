Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения

23:37

Министерство здравоохранения РФ официально предложило отложить модернизацию первичного звена здравоохранения. Запуск программы модернизации предлагается начать с 1 января 2021 года, а не с 1 июля 2020 года, как планировалось ранее.

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения РФ, утвержденных постановлением правительства <...> на шесть месяцев",— цитирует "Коммерсант" пояснительную записку к соответствующему документу.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что реформа может начаться на полгода позже запланированного из-за пандемии коронавируса COVID-19, хотя все программы по ее проведению ведомством уже сданы и прошли первичную экспертизу.