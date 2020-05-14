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Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения

23:37 14.05.2020
Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство здравоохранения РФ официально предложило отложить модернизацию первичного звена здравоохранения. Запуск программы модернизации предлагается начать с 1 января 2021 года, а не с 1 июля 2020 года, как планировалось ранее.

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения РФ, утвержденных постановлением правительства <...> на шесть месяцев",— цитирует "Коммерсант"  пояснительную записку к соответствующему документу.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что реформа может начаться на полгода позже запланированного из-за пандемии коронавируса COVID-19, хотя все программы по ее проведению ведомством уже сданы и прошли первичную экспертизу.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 05:46
Гость: Для Сереги.

А в программах явно просвечивает все то же путинское личико.А почему бог везде с ангельской рожей,а сатана страшен как черт?Ведь сатана был первым замом чисто по людски пытавшемся его подсидеть,они одного поля ягодки,и рожа у бога так ужасна,что смертный дохнет от вида его,об этом твердят все божественные источники.А почему с годами лики верховных все прилизанней и причесанней,плешь все меньше на вид,а движения все величественней?
15.05.2020, 05:05
Гость: Штурман

Любая реформа даже под пышным названием "модернизация" проводимая либеральным правительством РФ в конечном итоге оборачивалась против простых граждан. Не ждите от "модернизации" первичного звена здравоохранения,то есть ФАПов,районных больниц и поликлиник, ничего хорошего. Просто медицину переводят полностью на платную основу и государство снимает свою ответственность за здоровье своих граждан.
Сейчас в условиях эпидемии цены резко выросли не только на маски и перчатки,но и на все импортные лекарства и даже на отечественные выпуск которых не зависит от импорта.Дело не только в инфляции,а в полном отсутствии гос.регулирования фармацевтикой когда спекулянтом можно все. Неудержимый рост стоимости лекарств и платная медицина с массовым сокращением первичного звена Минздрава РФ вот что такое "модернизация" и россияне должны быть готовы к ней. Кроме бесплатного собирания валежника и дикорастущих ягод нужно требовать у реформаторов также и сбор лекарственных трав так как без них невозможно самолечение. Спасение умирающих дело самих умирающих и поэтому вы держитесь и не возникайте.
15.05.2020, 05:02
Гость: модернизация для чего

Цели какие? Для чего? Почему именно эти? Как пытаются их достичь? откуда деньги? Как изменится жизнь гражданина если все получится, не получится, получится частично? Пока ответов нет - нещадно бить по лапам всем модернизаторам
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