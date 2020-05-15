В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

12:21

С 15 мая в Москве начнется массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, для проведения тестирования правительством города были установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Предполагается, что к концу мая в городе будет проводится более 200 тысяч анализов в сутки. Проведение подобных анализов позволит определить эпидемиологическую обстановку в мегаполисе.

"Мы сможем маскимально рано выявлять заболевание у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно, получим максимально достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе", - прокомментировал Собянин.

Глава города попросил москвичей ответственно отнестись к приглашениям прийти в поликлинику для проведения теста.