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В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

12:21 15.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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С 15 мая в Москве начнется массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. 

По его словам, для проведения тестирования правительством города были установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Предполагается, что к концу мая в городе будет проводится более 200 тысяч анализов в сутки. Проведение подобных анализов позволит определить эпидемиологическую обстановку в мегаполисе.

"Мы сможем маскимально рано выявлять заболевание у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно, получим максимально достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе", - прокомментировал Собянин. 

Глава города попросил москвичей ответственно отнестись к приглашениям прийти в поликлинику для проведения теста.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 14:52
Гость: Тетиноа

А как ещё всех заразить вирусом котого ни у кого не было!
15.05.2020, 14:28
Гость: Николай

Попалась реклама - "тест на антитела". Всего 5900 рублей. На семью из нескольких человек вообще хорошо получается. Вобщем нам теперь будут долго впаривать все это дерьмо даром никому не нужное - маски, тесты, перчатки, в перспективе - очки, костюмы, шапки и т.д.
15.05.2020, 14:28
Гость: Бесплатный сыр

В мышеловке Собянина! Тот, кто купил производство масок, но отказывается раздавать их бесплатно, при копеечной себестоимости продаёт их за 30-50 руб., заставляя задыхаться в них под угрозой штрафа, и вдруг...будет тестировать бесплатно, без личной выгоды??? Кто поверит в такое перерождение мэра-автомата, чьи безмозглые камеры и системы издеваются над живыми людьми, как нацисты в концлагере по методичке? В каком Тавистокском институте ему перепрошили мозги, заодно посвятив в масоны (это слово недавно вызвало реплики его "братьев" по мизантропии, на масонах разом загорелись фартуки, как на ворах - шапки), или просто он таким уродился, с патологической жаждой власти и готовностью ради власти и денег на все? Но его подрывная деятельность очевидна, список вредительства - длинный. Действовал он не один, ему активно за миллиарды из бюджета Москвы "помогал" институт "Стрелка", стоящие за ним Абрамович (с подручным Капковым) и Мамут. Цель - переформатирование культурного кода и даже русской ДНК (так они назвали "Дом Новой Культуры"). Отсюда и превращение Москвы в условный "Третий храм", завешанный светодиодами над каменным мощением. Все эти попытки привели к отторжению этих проектов, народ проголосовал ногами, не желая ходить в изуродованные районы. Теперь за счёт интриг и трюков Собянина и Ко, ритуально убивших памятник Жукову и укравших у нас Пасху и День Победы, решили внушить, что жизнь в наморднике - это "новая культура", и сегрегация по возрасту - новая "норма"?
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