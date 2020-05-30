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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

13:14 30.05.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе "по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан,  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей".

По словам амминистра юстиции Дениса Новака, "санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок".

"Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле", - приводит слова Новака "Интерфакс".

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.

Темы: Вакцинация
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 19:40
Гость: У меня только один вопрос к сторонникам поголовной вакцинаци

Если медики и чиновники стопудово гарантируют безопасность вакцинации, то почему же не прописана а законе ответственность медиков и государства, возмещение ущерба гражданину, чье здоровье пострадает от вакцинации? Ответственность за уклонение есть, а ответственности за последствия нет! Где логика?
Или этоособая логика, логика отношений с подневольными терпилами?
30.05.2020, 19:35
Гость: без добровольного согласия

никто вакцинировать и не будет. Как и с самоизоляцией, все сугубо добровольно, полная свобода выбора! Либо ты добровольно самоизолируешься, а в дальнейшем и самовакцинируешься, либо штрафы, руки за спину и мордой в асфальт, затем обезьянник... Это же все твой свободный выбор, свободный гражданин свободной страны!
30.05.2020, 19:30
Гость: ПОКА не касается

Уже касается! Овертон окна нараспашку открыл! Если "во имя спасения жизней" можно, не заморачиваясь на формальности, объявить домашний арест десяткам миллионов граждан, назвав это "самоизоляцией", то объявление режима "самовакцинации" - ваще плевое дело!
Можно ли изолировать от общества больных и носителей СПИД? Ай-ай, это геноцид и мракобесие! А поголовно изолировать общество от больных и носителей ковид? Да, это "борьба за жихни"! И плевать, что смертность от ковид даже в самом трагичном прогнозе не может приблизиться к смертности от СПИД,
Очевидно же, что дело тут совсем не в заботе о жизнях населения...
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