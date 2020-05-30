В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе "по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей".

По словам амминистра юстиции Дениса Новака, "санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок".

"Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле", - приводит слова Новака "Интерфакс".

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.