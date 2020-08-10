Минздрав попросили отложить регистрацию вакцины от COVID-19

16:27

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) отправила на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо, в котором попросила отложить государственную регистрацию российской вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

В письме отмечается, что в испытаниях «Гам-Ковид-Вак» (разрабатывается Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) участвовало менее 100 человек. При это на третьем этапе тестирования препарат испытывается на нескольких тысячах человек и именно на третьей фазе собирается информация как об эффективности, так и безопасности вакцины для людей, сообщает РБК.

«Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей», - отмечается в письме.

Также отмечается, что в настоящее время еще не налажено массовое производство «Гам-Ковид-Вак» и неизвестно, каким будет качество данного препарата.

В АОКИ полагают, что такое стремление как можно быстрее завершить разработку является своего рода пережитком так называемой героической парадигмы.

«Судя по нашумевшим исследованиям вакцины на сотрудниках Центра Гамалеи до официального начала клинических исследований, разработчик продолжает действовать в рамках героической парадигмы и считает себя вправе отступать от стандартов тестирования лекарственных средств. К сожалению, роль героев в данном случае отводится тем, кто вовсе не планировал ее играть, - простым гражданам России, относящимся к группам риска по COVID-19», сообщается в письме.