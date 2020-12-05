В Минздраве объяснили подорожание ртутных градусников и ряда лекарств
Министерство здравоохранения объяснило рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства удорожанием сырья и увеличением спроса, сообщает РБК.
Ранее в пятницу Росстат сообщил, что в ноябре в России существенно подорожали ртутные термометры — в среднем на 7,6%. При этом в 27 регионах цены выросли на 8% и более. Сильнее всего ртутные градусники подорожали в Хакасии (в 1,9 раз), Кабардино-Балкарии и Смоленской области (в 1,6 раза), Адыгее, Дагестане и Курганской области (в 1,5 раза).
«Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — прокомментировали повышение цен в Минздраве.
Помимо этого, в ноябре было зафиксировано увеличение цен на некоторые лекарства. Наибольший рост показала стоимость линекса — на 4,6%, также на 3,4% подорожал бромгексин, на 2,6% — поливитамины с макро- и микроэлементами, на 2,4% — аспирин.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения, на ценообразование этих препаратов в первую очередь влияет повышение курсовой стоимости импортного сырья и готовых форм, которые ввозят из-за границы. Там также подчеркнули, что не регулируют цены на лекарства, которые не входят в список жизненно важных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Странное решение по поводу запрета пр - ва ртутных термометров (градусников). Это простейшие приборы использующие прямой метод измерения. Приборы, использующие косвенные методы, требуют периодической проверки и градуировки. Поэтому всегда есть повод для сомнения в розультатах.
Разлитую ртуть проще и надёжнее всего собирать свежим срезом металла (например, медной проволоки). Самое сложное собрать мелкие брызги. Ртуть образует амальгамы со многими металлами. Делаешь свежий срез и ведёшь им вдоль шариков. Они моментально прилипают. Насытился срез, делаешь новый.
Предварительно, если разлито большое количество, собрать основное механически.
Глупости это всё.
Лекарства и градусники дорожают потому, что дорожают.
Чего тут непонятного, и зачем это объяснять?
Или опять в Минздраве проворовались, и чувствуют, что оправдываться надо, но хочется скрыть где и в чём?
"Министерство здравоохранения объяснило рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства удорожанием сырья и увеличением спроса..." Клоуны, они хоть знают чьи градусники и лекарства у нас реализуются ? Градусники почти сплошь китайские, а лекарства в основном импортные из разных стран. А раз так, то ссылаться на удорожание сырья просто глупо. Проще вспомнить насколько у нас просел рубль по отношению к основным валютам мира. А повышение спроса ? Этот фактор возникает только в условиях дефицита и (или) монополизации рынка медицинских препаратов. Что мы и имеем в нашей стране. А как же ? Лекарства импортные, а закуп лекарств и снабжение регионов осуществляется всего лишь несколькими крупными оптовиками. Одним словом, опять нам лапшу на уши вешают.
Их никто не спрашивает, а они знай себе «объясняют».
Это называется словоблудием.
А вот чего от них народ ждёт, это чтобы они не допускали подорожания. Но они этого как будто бы не понимают. Маленькие они как будто бы, неразумные.
Народ вымирает, а они самозабвенно «объясняют».
Советской власти цены на градусники и лекарства были копеечными.