В Минздраве объяснили подорожание ртутных градусников и ряда лекарств

10:24 5.12.2020

Министерство здравоохранения объяснило рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства удорожанием сырья и увеличением спроса, сообщает РБК.

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что в ноябре в России существенно подорожали ртутные термометры — в среднем на 7,6%. При этом в 27 регионах цены выросли на 8% и более. Сильнее всего ртутные градусники подорожали в Хакасии (в 1,9 раз), Кабардино-Балкарии и Смоленской области (в 1,6 раза), Адыгее, Дагестане и Курганской области (в 1,5 раза).

«Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — прокомментировали повышение цен в Минздраве.

Помимо этого, в ноябре было зафиксировано увеличение цен на некоторые лекарства. Наибольший рост показала стоимость линекса — на 4,6%, также на 3,4% подорожал бромгексин, на 2,6% — поливитамины с макро- и микроэлементами, на 2,4% — аспирин.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, на ценообразование этих препаратов в первую очередь влияет повышение курсовой стоимости импортного сырья и готовых форм, которые ввозят из-за границы. Там также подчеркнули, что не регулируют цены на лекарства, которые не входят в список жизненно важных.