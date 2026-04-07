Минздрав предложил создать федеральный регистр вакцинированных

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Минздрав предложил создать единый федеральный регистр вакцинированных. Туда будет загружаться информация:

  • о россиянах, которые получили вакцину;
  • у кого возникли поствакцинальные осложнения;
  • у кого есть медицинские противопоказания к проведению прививок;
  • кто отказался от вакцинации в отсутствие противопоказаний.


Речь идет о прививках из нацкалендаря профилактических прививок, а также из календаря прививок по эпидемическим показаниям, сообщает "Коммерсант".

Сведения предлагается вносить в базу данных, которая станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения. В случае принятия документа регистр может заработать в сентябре 2028 года, правила его ведения будут действовать шесть лет с этого момента. Вести регистр будет Минздрав.

Ожидается, что в регистре будут зафиксированы дата и место проведения процедуры, название препарата, плановые сроки будущих вакцинаций, а также коды диагнозов в случае осложнений после иммунизации. Подчеркивается, что удаление записей из системы не предусматривается.

Личные данные вакцинированного будут доступны в личном кабинете на «Госуслугах» и медицинским организациям, к которым прикреплен пациент. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2026, 00:24
    Гость: ого- создать федеральный регистр вакцинированных

    РЕГИСТР или РЕЕСТР, есть,знаете ли, РАЗНИЦА.
    Мож кто на РЕГИСТР ГОТОВ, а на реестр НИКАК НЕТ?

  2. 07.04.2026, 23:17
    Гость: против этого беспредела

    НАДО ВОЗРАЖАТЬ. Что тут каждое МИН, то цифра, то здрав ВЫТВОРЯЕТ ЧТО ХОЧЕТ и сплошь нарушает ВСЕ ЗАКОНЫ, включая основной -КОНСТИТУЦИ,

    Как МЫ В ОГРОМНОМ ССССР жили БЕЗ ЭТИХ РЕЕСТРО-ЦИФРОВЫХ ИЗЛИШЕСТВ?
    И ПРИВИВКИ ДЕЛАЛИ, И ЛЮДЬМИ БЛИ, не то что сейчас.
    УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ МЫ НЕ РЕЗАЛИ, даже мысли подобные в головы не приходили и на соседей не нападали. Чиновников в СССР было меньше, чем сейчас в одной из 15-ти республик советских РСФСР , нынешней РФ, при том что РФ меньше по тнаселению, чем СССР на 50%.

