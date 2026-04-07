Минздрав предложил создать федеральный регистр вакцинированных

22:22 7.04.2026

Минздрав предложил создать единый федеральный регистр вакцинированных. Туда будет загружаться информация:

о россиянах, которые получили вакцину;

у кого возникли поствакцинальные осложнения;

у кого есть медицинские противопоказания к проведению прививок;

кто отказался от вакцинации в отсутствие противопоказаний.



Речь идет о прививках из нацкалендаря профилактических прививок, а также из календаря прививок по эпидемическим показаниям, сообщает "Коммерсант".

Сведения предлагается вносить в базу данных, которая станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения. В случае принятия документа регистр может заработать в сентябре 2028 года, правила его ведения будут действовать шесть лет с этого момента. Вести регистр будет Минздрав.

Ожидается, что в регистре будут зафиксированы дата и место проведения процедуры, название препарата, плановые сроки будущих вакцинаций, а также коды диагнозов в случае осложнений после иммунизации. Подчеркивается, что удаление записей из системы не предусматривается.

Личные данные вакцинированного будут доступны в личном кабинете на «Госуслугах» и медицинским организациям, к которым прикреплен пациент.