Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

12:44

Более 70 процентов россиян заявили, что им дарят бесполезные подарки на Новый год.

На первом месте в списке, составленном экспертами проекта Hi-Tech Mail.ru, оказались сувениры и символы года. Об этом заявили 57 процентов респондентов.

Второе место в рейтинге заняли мягкие игрушки, за этот вариант проголосовали 52 процента опрошенных россиян. Далее следуют весы (49 процентов), мыло (48 процентов), календарь (48 процентов), станок для бритья (48 процентов), массажный коврик (45 процентов), биткоин (42 процента), набор косметики (40 процентов), полотенце (38 процентов).

Среди гаджетов и электроники самыми ненужными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор, экшен-камера, видеокамера, робот-пылесос, наушники и фотоаппарат.

Исследование показало, что более половины россиян продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания. Так, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, а вот 15% дарят, что попадется на глаза.

При этом 70% респондентов заявили, что подарок обязательно должен быть полезным. Однако 11% считают, что подарок должен просто удивить, еще 9% считают, что главное внимание.