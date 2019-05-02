«Зеленые» в Европе придумали фильтр для сбора частиц от тормозных колодок

11:03

«Зеленые» в Европе продолжают поход против автомобилей. Теперь там придумали собирать частицы, получаемые от стирания тормозных колодок. Первый VW Golf с таким пылеприемником замечен на тестах.

Volkswagen испытывает особое устройство, заметить которое на колесе можно только тщательно присмотревшись.

Мелкая пыль представляет опасность для здоровья человека, но вызывается она не только выбросами выхлопных газов, частицы выделяются в воздух и при каждом торможении автомобиля, сообщает «За рулем».

Новый фильтр частиц тормозной пыли, придуманный концерном Mann + Hummel, будет удерживать эти выбросы непосредственно у источника.

Принцип работы устройства следующий: за суппортом располагается голубоватый картридж, который окружает тормозной диск. Таким образом, суппорт тормоза, вихревой барабан и пылевой фильтр покрывают почти половину тормозного диска.

Система фильтрации имеет довольно прочный корпус и может быть адаптирована к тормозным колодкам различных размеров. Сам фильтр изготовлен из коррозионно- и термостойкого металлического волокна.

Чтобы захватить как можно больше частиц (до 80%!), корпус специально структурирован внутри. Кроме того, пылеулавливающий фильтр препятствует загрязнению тормозов и обода колеса.

Этот фильтр группа Mann + Hummel разработала еще в 2003 году, в дальнейшем система постоянно подвергалась доработке. Кстати говоря, тот же фильтрующий материал тестировали в 2014 году в концепте «Пожиратель пыли», когда с помощью надстройки на крыше автомобиль при движении помогал собирать пыль из атмосферы.

В настоящее время тестируется облегченная конструкция системы, задача сделать ее вес в 2019 году меньше 500 граммов. В качестве партнера к испытаниям приглашен Volkswagen.

Но пока система еще очень сырая: до 2021 года компании будут исследовать «влияние конструктивных особенностей на производительность системы». Дополнительная неподрессоренная масса, чуть менее двух килограмм, а также ухудшение теплоотвода от тормозного диска оказывают негативную воздействие на работу автомобиля в целом.

Как мы видим, технологии не стоят на месте, а экологи тоже не напрасно едят свой хлеб. Вот только какой «памперс» придумают инженеры, чтобы собирать наиболее канцерогенную пыль, которая получается от истирания покрышек? И второй вопрос, возникающий при внедрении этих пылеулавливателей: неужели нам придется менять еще и фильтры в тормозах? Ведь вряд ли это будет дешевым удовольствием!