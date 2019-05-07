В России официально разрешат класть асфальт в мороз, в снег и дождь

19:26

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в мороз, в снег и дождь. Но при сочетании резкого ветра c минусовой температурой, а также во время ливня работы будут запрещены.

Такие нововведения заложены в проекте нового стандарта, разработанного по заказу Росавтодора, сообщает «Коммерсант».

Проект нового ГОСТа «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» был разработан НИИ ТСК - Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора (сумма контракта - 8,9 млн руб.).

Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре.

В новом ГОСТе прописана неблагоприятная для работ температура, она составляет от +5°С до -10°С весной и летом и от +10°С до -10°С осенью и зимой. Для ремонта в таких условиях асфальт с заводов нужно перевозить на машинах с подогреваемым кузовами или тентами: при температуре, к примеру, -5°С смесь в самосвале не должна остывать быстрее, чем на 0,38 градуса в минуту. Нижний слой дороги перед укладкой верхнего нужно очистить от снега и грязи, а при необходимости обработать реагентами и просушить специальными машинами.

Отмечается, что подобную технологию запрещено использовать, если на улице мороз с ветром скоростью более 6 м\с, а также при осадках интенсивностью более 5 мм в сутки. На скоростных магистралях категории 1А и 1Б ремонтировать дороги можно только в теплое время года, оговорено в стандарте.