Госдума приняла новые правила техосмотра

21:37

Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.

«Законопроект направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств», - говорится в пояснительной записке.

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото и видео. Информацию о результатах внесут в автоматизированную систему, а диагностическая карта станет электронной.

Документ также устанавливает государственный надзор за компаниями, которые проводят диагностику авто. МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА) проконтролируют, соблюдают ли компании правила техосмотра и требования аккредитации.

Проект исключает доверенность владельца транспортного средства из перечня документов, которые необходимо передать оператору техосмотра (сейчас для прохождения диагностики нужно предоставить паспорт/водительское удостоверение или доверенность, а также свидетельство о регистрации авто или паспорт транспортного средства), сообщает «Право.ру».

О проблеме фиктивного прохождения техосмотра говорили неоднократно. Например, ранее этот вопрос комментировал глава Минтранса Евгений Дитрих. «Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу - техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются», – заявлял министр.

Ранее депутаты «Справедливой России» выступили за отмену техосмотра. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в январе 2019 года. По данным авторов документа, доля ДТП по причине технических неисправностей транспортных средств является совсем небольшой. «Действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств», – отмечается в пояснительной записке. Рассмотрение проекта в первом чтении запланировано на июль 2019 года.