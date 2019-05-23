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Госдума приняла новые правила техосмотра

21:37 23.05.2019
Фото с сайта гибдд.рф
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Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.

«Законопроект направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств», - говорится в пояснительной записке.

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото и видео. Информацию о результатах внесут в автоматизированную систему, а диагностическая карта станет электронной.

Документ также устанавливает государственный надзор за компаниями, которые проводят диагностику авто. МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА) проконтролируют, соблюдают ли компании правила техосмотра и требования аккредитации.

Проект исключает доверенность владельца транспортного средства из перечня документов, которые необходимо передать оператору техосмотра (сейчас для прохождения диагностики нужно предоставить паспорт/водительское удостоверение или доверенность, а также свидетельство о регистрации авто или паспорт транспортного средства), сообщает «Право.ру».

О проблеме фиктивного прохождения техосмотра говорили неоднократно. Например, ранее этот вопрос комментировал глава Минтранса Евгений Дитрих. «Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу - техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются», – заявлял министр.

Ранее депутаты «Справедливой России» выступили за отмену техосмотра. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в январе 2019 года. По данным авторов документа, доля ДТП по причине технических неисправностей транспортных средств является совсем небольшой. «Действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств», – отмечается в пояснительной записке. Рассмотрение проекта в первом чтении запланировано на июль 2019 года. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 01:12
Гость: Ray Bloom

Техосмотр себя изжил, долой техосмотр! И гаишников в придачу.
23.05.2019, 22:42
Гость: Рулон Обоев

По...й. Как покупали,- так и будем покупать. В ГосДУРЕ нех...м занятся, как поинимать законы,- по которым невозможно жить! Власть живет не понимая и не зная жизни народа... Ещё один оброк,- зае..ли!
23.05.2019, 22:12
Гость: Рустем

Если у человека есть авто, значит есть деньги, и тут уж нет большего бандита чем наше правительство по изъятию этих денег.
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