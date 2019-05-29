Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

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Крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей, пишет РБК.

Соответствующие жалобы направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

В своем обращении автоконцерны утверждают, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (иногда в девять и более) превышающего первоначальную стоимость машины при ее продаже.

В частности, в Краснодаре действует «алгоритм», в соответствии с которым истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Их интересы в судах представляет местная организация — Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, описывают схему автоконцерны. В рамках досудебной претензии истец не является на проверку качества и не предоставляет свой автомобиль производителю, утверждают они. А судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты, которые «устанавливают» производственный характер дефекта автомобиля.

В итоге суды удовлетворяют требования о выплате сумм, в несколько раз превышающих стоимость новых автомобилей. Большинство дел рассматривается в одних и тех же судах города Краснодара с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклоняются, жалуются автопроизводители. Апелляционные жалобы ответчиков в Краснодарском краевом суде, по их словам, остаются без удовлетворения.

«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», — цитирует издание главу юридического отдела Hyundai Наталью Моисееву.

В пресс-службе Mercedes добавили, что мошеннические схемы встречаются и в других регионах. «Но такого массового характера, как в Краснодаре, случаи не носили», — отметили представитель компании.

Ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля. Обращение в контролирующие органы автопроизводители сопровождают списком судебных дел по подобным искам в период 2016–2018 годов. В нем указаны дела, по которым в пользу истцов за эти годы было взыскано более 200 млн руб.

Отмечается, что аналогичная проблема уже несколько последних лет существует на рынке электроники и бытовой техники. Организованные преступные группы юридически подкованных людей, возможно — в сговоре с судьями, злоупотребляют правом и под видом борьбы за права потребителей зарабатывают на судебных решениях. Ежегодно ассоциация фиксирует тысячи подобных случаев, а убытки компаний составляют более 1 млрд руб. в год.