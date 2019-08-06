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За непропуск машин скорой помощи введена уголовная ответственность

13:06 6.08.2019
Скорая помощь
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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи, пишет РБК. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

За отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и сиреной преимущество на дороге нарушителю грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а также лишение прав — от трех месяцев до одного года (ранее полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев).

Отмечается, что также вступают в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вводят ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой. Если подобные действия не содержат уголовного состава, нарушителю грозит штраф в размере 4–5 тыс. руб.

Если здоровью пациента при этом будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность: злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет — до четырех лет.

В начале 2017 года погиб 21-летний житель Петропавловска-Камчатского: ему стало плохо, прибывшие через 13 минут медики констатировали смерть. Впоследствии выяснилось, что скорая помощь не смогла своевременно добраться до пациента, потому что дорогу к дому перекрыла иномарка, водитель которой мешал врачам. Случай вызвал общественный резонанс, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дать соответствующую юридическую и правовую оценку действиям водителя.

Вскоре после этого в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой. Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила приравнять отказ пропускать машины скорой помощи к пьяной езде. По ее словам, министерство хотело увеличить сумму штрафа за данное правонарушение до 30 тыс. руб. Скворцова выразила надежду, что подобные меры «образумят сразу всех».

Темы: Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 20:36
Гость: А

что будет за отсутствие подарка врачам-рвачам? Наверное просто штрафф.
06.08.2019, 19:28
Гость: *

Ну, как всегда, "чернь" будут примерно наказывать, а блатным пльчиком грозить.
"Напомним, что ДТП с участием Шавенковой, консультанта аппарата «Единой России» в областном заксобрании, произошло 2 декабря 2009 года. Автомобиль Toyota Corolla возле здания Байкальского университета экономики и права вылетел на тротуар и буквально смял о крыльцо учебного заведения двух прохожих — сестер Юлию и Елену Пятковых. От полученных травм 27-летняя Елена Пяткова скончалась, а 34-летняя Юлия стала инвалидом.
После аварии Шавенкова вышла из машины и, не обращая никакого внимания на сбитых женщин, начала осматривать повреждения автомобиля, а затем звонить по мобильному телефону, причем даже не в «скорую». Врачей для пострадавших вызвали сотрудники университета, ставшие свидетелями аварии.
В ходе судебного процесса защита подсудимой пыталась доказать, что беременная Шавенковав в момент аварии не отдавала отчет своим действиям, но суд в конце концов признал ее вменяемой. В августе 2010 года последовал приговор, который шокировал не только родных сестер, но и многих юристов. Ей дали три года в колонии-поселении, но судья тут же назначил ей рекордную отсрочку в 14 лет, отложив исполнение приговора до 2024 года из-за рождения у подсудимой ребенка. Служителя Фемиды не смутило, что, таким образом, к моменту истечения отсрочки срок давности совершенного правонарушения фактически должен был истечь и никакая колония ей уже не грозила."(с)
06.08.2019, 17:19
Гость: Алтаец

Да положи в мозги себе следующую мысль - а ведь скорая может ехать к твоим детям, жене, матери, отцу, к тебе, наконец ...
Дай дорогу - и у человека будет шанс выжить!
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