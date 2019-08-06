За непропуск машин скорой помощи введена уголовная ответственность

13:06

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи, пишет РБК. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

За отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и сиреной преимущество на дороге нарушителю грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а также лишение прав — от трех месяцев до одного года (ранее полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев).

Отмечается, что также вступают в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вводят ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой. Если подобные действия не содержат уголовного состава, нарушителю грозит штраф в размере 4–5 тыс. руб.

Если здоровью пациента при этом будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность: злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет — до четырех лет.

В начале 2017 года погиб 21-летний житель Петропавловска-Камчатского: ему стало плохо, прибывшие через 13 минут медики констатировали смерть. Впоследствии выяснилось, что скорая помощь не смогла своевременно добраться до пациента, потому что дорогу к дому перекрыла иномарка, водитель которой мешал врачам. Случай вызвал общественный резонанс, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дать соответствующую юридическую и правовую оценку действиям водителя.

Вскоре после этого в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой. Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила приравнять отказ пропускать машины скорой помощи к пьяной езде. По ее словам, министерство хотело увеличить сумму штрафа за данное правонарушение до 30 тыс. руб. Скворцова выразила надежду, что подобные меры «образумят сразу всех».