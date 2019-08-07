В Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер

13:23

В Москве началось тестирование автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, проектом занимаются столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД, а также Российский союз автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что за три месяца тестирования было выявлено более 700 тысяч нарушений. Пока автомобилисты получают не постановления о штрафе, а информационные письма от столичного управления ГИБДД. В ближайшие дни их направят более чем пяти тысячам водителей.

После окончании тестирования системы автовладельцев без полиса ОСАГО будут штрафовать на 800 рублей.

В РСА выразили надежду, что вскоре новая система заработает и в других городах, в том числе в Казани и Санкт-Петербурге. После этого ее планируют ввести по всей стране.

