Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

13:35

Каждая пятая (19%) АЗС в России недоливает топливо, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данне Росстандарта.

Ведомство провело проверки на 200 заправках, нарушения были зафиксированы в 39 случаях.

При этом почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель — это 9% заправок, или 33 случая из 366.

Отмечается, что тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте добавили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции, — сообщили там.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%.

С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.