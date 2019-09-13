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Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

13:35 13.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Каждая пятая (19%) АЗС в России недоливает топливо, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данне Росстандарта.

Ведомство провело проверки на 200 заправках, нарушения были зафиксированы в 39 случаях.

При этом почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель — это 9% заправок, или 33 случая из 366.

Отмечается, что тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте добавили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции, — сообщили там.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%.

С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 20:09
Гость: Никаких предупреждений. Жесткие меры ум в порядок приводят

Если только пальчик грозить, то как недоливали, не довешивали, так и будут.
Поймали с недоливом, отобрали лицензию, продали заправку и всего делов.
13.09.2019, 15:58
Гость: А

А если пройтись по пивным, то и не то можно обнаружить. Недолив почти везде, кроме одной пивной, которая напротив Большого Театра. Я даже как-то удивился, что пиво налито ровно по метку 1 литр....
только вот метка-то стоит правильно-ли, не проверял.
13.09.2019, 14:27
Гость: 1

Эта разве новость? Как и не новость что власть не хочет с этим бороться, а значит солидарна с преступниками.
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