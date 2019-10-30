Полковник Росгвардии сдал анализы за сына - участника смертельного ДТП

11:19

Находящийся на пенсии полковник Росгвардии сдал анализы на наркотики за своего сына, который обвиняется в ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге.

Об этом сообщил представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Александр Шумилов со ссылкой на данные экспертизы.

«Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу виновника ДТП на Малышева, полковнику Росгвардии Васильеву В.А.», - написал юрист на своей странице в Facebook.

По словам Шумилова, следователь предложила отцу добровольно сдать слюну для анализа. Проведенная экспертиза подтвердила, что анализы ДНК слюны и предоставленной для исследования мочи совпадают, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Возможно, будет применена статья 303 УК РФ (фальсификация доказательств), предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, заявил собеседник Znak.com.

Напомним, ДТП произошло утром 4 августа в Екатеринбурге. Водитель Kia Rio Владимир Васильев несколько раз проехал на красный свет и врезался в стоящие на светофоре автомобили. Основной удар пришелся по машине такси Uber, водитель и пассажир (оба 1996г.р.) которой погибли на месте. У обоих остались маленькие дети.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В отношении Васильева также было заведено дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Следствие считает, что автомобиль он взял незаконно.

По словам очевидцев, Васильев и его пассажир Глеб Березкин вели себя неадекватно. Анализы показали, что Владимир не употреблял наркотики, а Глеб был пьян. При этом отмечается, что акт первичного медосвидетельствования (проводилось в ГКБ N 24) был составлен с ошибками в имени водителя и дате проведения экспертизы.



Стоп-кадр из видео в YouTube

По данным источника E1.ru, полковник Росгвардии Андрей Васильев пытался сделать все, чтобы дело его сына вернули обратно из Следственного комитета в ГУ МВД по Свердловской области. При этом мать Владимира на одном из заседаний в суде отрицала, что ее муж когда-либо оказывал давление на следствие.

Юристы ожидают, что подмена анализов позволит следователям переквалифицировать дело с части 5 статьи 264 УК РФ на часть 6 этой же статьи (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). В этом случае Васильеву будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас его могут отправить в колонию максимум на 7 лет).