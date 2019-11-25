Российский электромобиль - лучше поздно, чем никогда

С огромным отставанием от других стран в России все же начинается выпуск собственных электромобилей

В 2020 году должен начаться выпуск первых массовых российских электромобилей Zetta. Выпускать их будет одноименная фирма из Тольятти, причем если в следующем году будет произведено около 2000 машин, то в перспективе годовой тираж должен достичь 15 000 экземпляров.



Электромобиль Zetta. Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ

Всё это конечно здорово и замечательно, если бы не одно «но».

Уже не раз приходилось слышать, что нынешняя Россия всё больше и больше напоминает царскую Россию. Причем параллели проводятся даже не столько с несменяемостью власти, сколько с промышленными показателями.

Никто не спорит с тем, что царская Россия не была промышленно отсталой страной, как и нынешняя Россия, однако обе страны сложно отнести к лидерам мирового технического прогресса. И в Российской империи, как и в Российской Федерации, были свои уникальные разработки и талантливые изобретатели, однако одна и та же страна с разными названиями всегда была в роли «догоняющей». А более резкие в своих суждениях большевики и вовсе называли её отсталой. И называли причины этой отсталости.

Как писал Ленин: «Отсталости России и её абсолютизму соответствует полное бесправие народа перед чиновничеством, полная бесконтрольность привилегированной бюрократии».

Увы, эта фраза актуальна и в наши дни, несмотря на то, что написана более века назад. К этому ещё можно добавить, что, как и более века назад, в России существует образованный после 1991 года класс «хозяев жизни», та самая привилегированная, неподконтрольная бюрократия, дополненная олигархами, так же мало подконтрольными.

Говоря другими словами, Россия в 1991 году завершила очередной исторический цикл, и у нас, как и при царе-батюшке, опять появились хозяева жизни, живущие в своём особом мире, в своей башне из слоновой кости, где и небо другого цвета, и солнце светит иначе, нежели простым смертным. И как царским небожителям было наплевать на промышленно-техническое развитие России, так и нынешним наплевать.

Зачем этим небожителям из другого мира какие-то электромобили? Как в своё время их ментальным предкам не нужны были технические достижения XIX века, так теперь им не нужны достижения научно-технического прогресса века XXI. И тогда и сейчас, рассуждали они одинаково – всё, что надо, купим у «партнёров», которых мы снабжаем природными ресурсами. Налицо типично африканский подход и, как следствие, результат промышленного развития страны такой же африканский. То есть – никакой.

Но даже такие «гири» на шее страны, как класс «хозяев жизни», не в состоянии остановить уверенную поступь Четвертой промышленной революции, которая перекраивает весь мир. И электромобили в России не могли не появиться.

Всё-таки законы бизнеса и рынка никто не отменял, вот почему хоть и с огромным опозданием, но в России всё же появился свой первый производитель электромобилей – Группа компаний Zetta.

Первая ласточка – четырехместный трехдверный электромобиль Zetta - внешне получилась, что называется, на любителя. Стоит отметить, что нечто подобное во множестве делают студенты разнообразных технических вузов по всему миру. Единственный и неоспоримый плюс машинки - это её цена: от 450 000 рублей в базовой комплектации.

Это означает передний привод и аккумулятор ёмкостью 10 кВт-ч, позволяющий проехать 200 километров. Zetta с аккумулятором ёмкостью 32 кВт-ч может быть полноприводной, с дальностью хода до 550 километров, но и цена будет больше.

В основе электромобиля лежит пространственная стальная рама, на которой закреплены композитные кузовные панели, а элементы подвески позаимствованы от вазовских моделей. К другим особенностям стоит отнести мотор-колеса, кондиционер, управление с планшета и высокий процент российских комплектующих, хотя самая дорогая часть электромобиля – литиевая батарея, китайская, производства фирмы GE Power.

К слову, в самом Китае подобные электромобили размером с «Оку» и бедненьким оснащением уверенно сходят на нет. За последние годы уровень благосостояния китайских граждан заметно вырос, и они предпочитают покупать что-нибудь посолиднее. Например, электромобиль Geely Emgrand GSe, который в пересчете на рубли стоит в Поднебесной чуть больше миллиона. Этот 163-сильный электромобиль способен проехать без подзарядки 350 километров, а по уровню комфорта он ничем не уступает обычным легковушкам.

Но, к сожалению, в России никто не в состоянии создать электромобиль, сопоставимый с Geely Emgrand GSe. Потому что нет у нас своих автопроизводителей, способных на такое. Попытки были, вспомним электромобиль El Lada, но это был даже не пробный шар, а какая-то непонятная акция: потратить немалые средства на создание электромобиля, который был выпущен мизерным тиражом непонятно для кого и зачем.

Вернее, эта затея с выпуском El Lada доказала то, что и так было хорошо известно – Россия является мировым аутсайдером в «электрификации» легкового автотранспорта. В принципе, и выпуск Zetta это также подтверждает, потому что даже в непризнанной мировым сообществом стране Северный Кипр выпускают электромобили Gunsel, которые более совершенны в техническом отношении, чем Zetta.

Отставание России от всего мира измеряется даже не годами, а десятилетиями. Например, в Китае за год электромобилей продается почти столько, сколько в России обычных автомобилей.

К 2022 году концерн Volkswagen запустит в производство 27 моделей электромобилей всех принадлежащих ему марок – Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT, а в 2020 году стартуют продажи первенца электрического семейства – хэтчбека Volkswagen ID.3.

Электрохэтчбек, в зависимости от комплектации, сможет проезжать на одной зарядке от 330 до 550 километров и будет стоить от 30 000 евро. Причем в цену входят бесплатные 36 зарядок или 15 000 километров пробега. К середине следующего десятилетия Volkswagen намерен выпускать до одного миллиона электромобилей в год.

В следующем году в США стартуют продажи электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E. Цены на электромобиль начинаются с отметки 44 000 долларов. В зависимости от установленной батареи, машина сможет проезжать от 335 до 430 километров и будет оснащаться электромоторами мощностью от 258 до 465 л.с. Топовая модификация способна разгоняться до первой сотни за 3,5 секунды, что сделает Ford Mustang Mach-E одним из самых быстрых кроссоверов в мире.

В этой связи нельзя не упомянуть Илона Маска, который на днях представил электрический пикап Tesla Cybertruck. Машина будет стоить от 39 000 до 69 000 долларов и отличается такими инновациями, как бронированный кузов и бронестекла, выдерживающие выстрел из пистолета. Зачем такая инновация нужна – непонятно, но лишняя безопасность ещё никому не мешала.

Базовая модификация имеет привод на задние колеса, дальность хода 400 километров, оснащается одним электромотором, пневмоподвеской и автопилотом. В салоне могут разместиться шесть человек, а грузоподъемность пикапа составляет полторы тонны. На покорение первой сотни машина затрачивает 6,5 секунды.

Топ-модификация оснащается тремя электромоторами, имеет систему полного привода, дальность хода до 800 километров, максимальная скорость составляет 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. Несмотря на весьма специфичный дизайн, за первые четыре дня с момента презентации на Tesla Cybertruck было принято почти 200 000 предзаказов.

Как видно, Россия отстала от всего мира очень серьезно, если не навсегда. Впрочем, всё то же самое наблюдалось и в царской России, так что ничего нового в таком положении дел нет.

Пока во всем остальном мире как грибы после дождя появляются разнообразные электромобильные стартапы, фирмочки, да и вполне серьезные компании делают ставку на экологически чистые машины на электрической тяге, в РФ, как и в царской России, наблюдается застойно-сонное Берендеево царство.

Помнится, последний русский император проявлял интерес к разнообразной технике: и на спусках новых кораблей нередко присутствовал, и первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь» почтил высочайшим вниманием, и к заводу «Руссо-Балт» благоволил, но русско-японскую войну Россия проиграла, в том числе и из-за технической отсталости, вступив в Первую мировую единственной из стран-участниц, не имеющей дредноутов и бронеавтомобилей.

Парк истребителей был ничтожно мал и целиком состоял из зарубежных самолетов, а гордость России – четырехмоторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» - выпускался штучно, да и то, если имелись в наличии моторы. Импортные, разумеется.

Появление такого автопроизводителя, как Zetta, погоды, разумеется, не сделает и положение с электромобилями в России не исправит. Единственный плюс заключается в том, что почти двести человек получат работу, ну а насколько жизнеспособным окажется проект российского электромобиля – покажет время. Хотя нельзя исключать повторения истории Marussia и Ё-мобиля.

В любом случае, лучше начать выпускать хоть что-то, чем ничего. И лучше поздно, чем никогда.