Uber в Москве: особенности сервиса, вакансии для водителей, выгодные тарифы

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Сервис Uber в Москве – вызов машины для поездок по городу, в аэропорты и другие локации необходимые пассажиру

Компания «Uber» ведет свою деятельность более 15 лет. Предоставляет клиентам в свыше, чем 600-х городах мира возможность быстро, недорого заказать машину для поездки. Агрегатор заказов в авторежиме фиксирует заявки, машины, находящиеся на линии. Это позволяет оперативно подавать такси в указанный заказчиком адрес.

Особенности Uber в Москве

В компании можно не только заказать машину для поездки. Собственники автомобилей, отвечающих требованиям Uber в Москве, смогут найти работу в компании. В такси Uber отсутствуют диспетчерские пункты, заказать машину клиенты смогут только через специальное приложение. ПО необходимо скачать с официального сайта, установить на устройство с IOS, Android.

Чтобы начать пользоваться Uber в Москве следует зарегистрироваться по электронной почте, с аккаунта соцсети. После этого привязать к агрегатору банковскую карту. Выполнив эти действия, пользователь вводит пункт назначения и ожидает предложения поездки. Стоимость поездки рассчитывается до заказа машины.

Убер для водителей

Для российских граждан при устройстве на работу в компанию нет ограничений. Иностранные водители должны иметь разрешение на работу. К характеристикам автомобиля для такси предъявляются особые требования. Для подключения к Uber в Москве машина должна соответствовать следующим требованиям:

- год выпуска не ранее 2007г.;

- зарубежного производства;

- обязательно 4-х дверная;

- наличие действующего полиса ОСАГО;

- техсостояние, экстерьер и интерьер должны быть безупречными.

Вышеперечисленные нормы требуются для UBER-X, самой низкой категории машин в компании. К более престижному классу требования повышенные. При работе в UBER-Black машина должна быть только черного цвета, возрастом не свыше 3-х лет.

Тарифы на такси Uber

В столице действуют следующие тарифные планы:

- UberX – стандарт;

- Select – бизнес-класс;

- Black – представительский класс;

- Kids – перевозка детей от 3-х лет, вызов действует в пределах МКАД;

- Van – 7-9 пассажиров;

- Lux – люкс;

- Select+ бизнес-класс, круглосуточный.

В каждом из них определены фиксированные ставки за км, минуту простоя. Цены базовые, по которым с учетом различных обстоятельств поездки рассчитывается конечная стоимость услуги такси. Расчет производится в приложении, пользователь видит сумму еще до заказа машины.

Такси компании Uber в Москве выполняют трансферы в/из аэропортов, ж/д вокзалов по минимальным тарифам. Примерная стоимость поездок после указания маршрута указывается в приложении. Оплатить сервис клиент может наличными, банковской картой. При наличии промокода заказать такси можно со скидкой.