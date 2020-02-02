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В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

17:10 2.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.

Его инициатива связана  с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов.

В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей - до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи - до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, который действуют сегодня, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей.

"В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ", - заявил Нилов.

Депутат считает, что предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов завышены. Он добавил, что подобная мера свидетельствует о непонимании авторами документа ситуации в стране. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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02.02.2020, 22:18
Гость: Serge

А какая взяткоёмкость у новых изменений - аж дух захватывает... Кризис на дворе.. Ментов понять можно...
02.02.2020, 21:43
Гость: А что еще одного не

называешь, думаешь он не при делах?
02.02.2020, 21:14
Гость: а

почему 8-ти МРОТ. Одного достаточно чтобы жить достойно. На то он и МРОТ.
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