В России предложили увеличить штрафы за превышение скорости

10:49

Минюст предложил ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, пишет РИА Новости.

Согласно проекту нового Кодекса об административных нарушениях, штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение с 40 до 60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Тем, кто нарушает скоростной режим более чем на 60 километров, грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода. При повторном нарушении штраф составит 10 тысяч рублей и лишение прав на срок в один год.

Также предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это может грозить лишение прав на срок до трех лет.

Кроме того, новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД, таких как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также разворот или движение задним ходом в запрещенном месте.

Кроме того, грубыми считаются нарушения правил проезда железнодорожного переезда и непредоставление преимущества пешеходу.

При этом нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры, не будут учитываться накопительной системой.