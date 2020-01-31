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В России предложили увеличить штрафы за превышение скорости

10:49 31.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минюст предложил ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, пишет РИА Новости.

Согласно проекту нового Кодекса об административных нарушениях, штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение с 40 до 60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Тем, кто нарушает скоростной режим более чем на 60 километров, грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода. При повторном нарушении штраф составит 10 тысяч рублей и лишение прав на срок в один год.

Также предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это может грозить лишение прав на срок до трех лет.

Кроме того, новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД, таких как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также разворот или движение задним ходом в запрещенном месте.

Кроме того, грубыми считаются нарушения правил проезда железнодорожного переезда и непредоставление преимущества пешеходу.

При этом нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры, не будут учитываться накопительной системой.

Темы: Законодательство об авто, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 18:41
Гость: Александр

Скоты, зажрались и на трассе были только на заднем сидении. Им не законы сочинять, а с кайлом в рудниках упражняться надо.
31.01.2020, 15:40
Гость: gvozd

нет, наоборот - тогда как раз создается Неравенство перед законом. типичный образ мышление для либерал-социалистов.
а потом ноют почему их государство их любимое грабит и прессует.
а то что для создания этого Неравенства перед законом надо еще и организовать тотальную слежку за Всеми в стране со стороны спецужб - до "гениев" уже не доходит.
31.01.2020, 15:20
Гость: Павел__

Да ты-то - всегда "За", а если прикажут - то ты "против"!
Только "там" - и президентов в суд вызывают и "майклы джексоны" в тюрьме сидят, если закон нарушат, а у нас и през может на закон с...ть, и даже шмарымандасарян с жирным кошельком это себе спокойно могут позволить, им штраф в 30 тысяч это "курам на смех"!
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