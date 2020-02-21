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Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

09:00 21.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже_ пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Александра Морозова.

Минпромторг планирует направить документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта уже в ближайшее время. Сами же изменения планируется ввести с 2021 года.

На сегодняшний день транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

По мнению экспертов, россияне могут негативно воспринять эту инициативу, так как в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет.

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса "Евро-3", 2,6 миллиона - класса "Евро-2", 651,5 тысячи – "Евро-1" и 2,1 миллиона относящиеся к классу "Евро-0". У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.

Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: "Евро-3" — 1 миллион машин, "Евро-2" — 576,8 тысячи, "Евро-1" — 89 тысяч, "Евро-0" - 397,2 тысячи автомобилей.

Ранее сообщалось, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений. Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.

Темы: Законодательство об авто, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 15:20
Гость: смешнО,

но справедливо, по Совести.
Плохо одно, как и всегда, определять размер ..определенного жизненного стандарта.., будут все те же п/клоуны и потому Все будет еще хуже чем нонче.
21.02.2020, 13:57
Гость: Петрович

Наконец-то сборщик податей пролез в премьеры и дорвался до власти. Теперь все правительство будет ему угождать и думать какой бы еще налог придумать. Так что все еще впереди!
Если народ будет собираться, не откажусь поучаствовать в пробеге советского автопрома.
21.02.2020, 13:02
Гость: Carlos

Хорошо бы ввести налог на бедность. Не дотягивают доходы до определённого жизненного стандарта - плати...
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