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Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

10:50 1.03.2020
Фото с сайта pixabay.com

С 1 марта в общественном транспорте в Люксембурге впервые в мире полностью отменили плату за проезд.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Только в поездах  останется первый класс, места в котором будут платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и уровня вредных выбросов в атмосферу.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков, отмечает "Интерфакс". Это обойдется в сумму около 41 млн евро в год.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Общественный транспорт в мире
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