Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

10:50

С 1 марта в общественном транспорте в Люксембурге впервые в мире полностью отменили плату за проезд.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Только в поездах останется первый класс, места в котором будут платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и уровня вредных выбросов в атмосферу.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков, отмечает "Интерфакс". Это обойдется в сумму около 41 млн евро в год.