Автомобили должников по штрафам будут передавать приставам для продажи
ГИБДД разъяснила регионам, как исключать из дорожного движения автомобили злостных неплательщиков штрафам.
Для этого будут использоваться камеры, которые отследят на дороге автомобиль должника. Затем машину остановят и на место будет вызван судебный пристав, который арестует автомобиль. В случае если должник не оплатит штрафы, то его транспортное средство будет выставлено на торги, сообщает «Коммерсант».
В настоящее время таким способом уже арестовано 17 автомобилей 73 неплательщиков (половина - москвичи), которые не спешат гасить долги. Поэтому вскоре ими займется Росимущество, которое реализует такие машины через торги.
Отмечается, что в некоторых случаях неплательщики владеют десятками автомобилей, которые они сдают в аренду, например, в такси. Также уже был зарегистрирован случай, когда под угрозой изъятия автомобиля должник моментально оплатил весь свой долг, составляющий более 1 миллиона рублей.
Еще один автовладелец накопил штрафов на 3,8 миллиона рублей. Он ездил без прав, состоит на наркологическом учете и отбывает по решению суда административный арест. Его автомобиль также был направлен на реализацию. Речь в данном случае идет о водителе BMW, которого инспектора остановили на Рублевском шоссе еще 10 февраля: для его задержания сотрудникам пришлось бить стекло машины. Как установила проверка, 34-летним водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений.
При отмечается, что существует проблема с должниками, которые уже умерли, а на их машинах ездят другие граждане (возможно, приобрели автомобиль по доверенности, но на себя не регистрировали). В этом случае привлечь к ответственности собственника невозможно.
Передвижение таких автомобилей также отслеживаются камерами. При их остановке инспектор изымает номера и СТС (для последующего уничтожения), а сам автомобиль отправляется на штрафстоянку. Водителя привлекают по ст. 12.1 КоАП за управление транспортным средством, «не зарегистрированным в установленном порядке», и оформляют штраф за управление без ОСАГО (в случае смерти собственника ТС договор «автогражданки» прекращается автоматически).
Также отмечается, что самые злостные должники проживают в Чечне, Москве, Московской, Волгоградской, Самарской и Тверской областях. В эти регионы Госавтоинспекция уже направила письма с требованием организовать рейды, выявить маршруты передвижения, останавливать и передавать их приставам.