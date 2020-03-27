Автомобили должников по штрафам будут передавать приставам для продажи

13:06

ГИБДД разъяснила регионам, как исключать из дорожного движения автомобили злостных неплательщиков штрафам.

Для этого будут использоваться камеры, которые отследят на дороге автомобиль должника. Затем машину остановят и на место будет вызван судебный пристав, который арестует автомобиль. В случае если должник не оплатит штрафы, то его транспортное средство будет выставлено на торги, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время таким способом уже арестовано 17 автомобилей 73 неплательщиков (половина - москвичи), которые не спешат гасить долги. Поэтому вскоре ими займется Росимущество, которое реализует такие машины через торги.

Отмечается, что в некоторых случаях неплательщики владеют десятками автомобилей, которые они сдают в аренду, например, в такси. Также уже был зарегистрирован случай, когда под угрозой изъятия автомобиля должник моментально оплатил весь свой долг, составляющий более 1 миллиона рублей.

Еще один автовладелец накопил штрафов на 3,8 миллиона рублей. Он ездил без прав, состоит на наркологическом учете и отбывает по решению суда административный арест. Его автомобиль также был направлен на реализацию. Речь в данном случае идет о водителе BMW, которого инспектора остановили на Рублевском шоссе еще 10 февраля: для его задержания сотрудникам пришлось бить стекло машины. Как установила проверка, 34-летним водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений.

При отмечается, что существует проблема с должниками, которые уже умерли, а на их машинах ездят другие граждане (возможно, приобрели автомобиль по доверенности, но на себя не регистрировали). В этом случае привлечь к ответственности собственника невозможно.

Передвижение таких автомобилей также отслеживаются камерами. При их остановке инспектор изымает номера и СТС (для последующего уничтожения), а сам автомобиль отправляется на штрафстоянку. Водителя привлекают по ст. 12.1 КоАП за управление транспортным средством, «не зарегистрированным в установленном порядке», и оформляют штраф за управление без ОСАГО (в случае смерти собственника ТС договор «автогражданки» прекращается автоматически).

Также отмечается, что самые злостные должники проживают в Чечне, Москве, Московской, Волгоградской, Самарской и Тверской областях. В эти регионы Госавтоинспекция уже направила письма с требованием организовать рейды, выявить маршруты передвижения, останавливать и передавать их приставам.