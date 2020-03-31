В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

15:41

Госдума во вторник приняла ряд поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей.

Так, по данным "Интерфакса", от прохождения техосмотра были освобождены младше четырех лет. Ранее проходить осмотр должны были легковые машины всех классов, грузовые автомобили массой до 3,5 тонны, а также мотоциклы и другие мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы уже после трех лет.

А вот автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — каждый год.

Ежегодно проходят техосмотр и автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.

В марте правительство подготовило ряд изменений в процедуру и предусмотрело, что транспортному средству могут отказать в осмотре, если не совпадают номера кузова, рамы, кабины и шасси с указанными в документах.

При этом в единой автоматизированной информационной системе делается запись о выявленных несоответствиях.