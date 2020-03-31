]]>
]]>
Главная Авто Новости

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

15:41 31.03.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Госдума во вторник приняла ряд поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей.

Так, по данным "Интерфакса", от прохождения техосмотра были освобождены младше четырех лет. Ранее проходить осмотр должны были легковые машины всех классов, грузовые автомобили массой до 3,5 тонны, а также мотоциклы и другие мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы уже после трех лет.

А вот автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — каждый год.

Ежегодно проходят техосмотр и автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.

В марте правительство подготовило ряд изменений в процедуру и предусмотрело, что транспортному средству могут отказать в осмотре, если не совпадают номера кузова, рамы, кабины и шасси с указанными в документах.

При этом в единой автоматизированной информационной системе делается запись о выявленных несоответствиях.

Темы: Технический осмотр автомобилей, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 21:06
Гость: изменили порядок техосмотра

Это же каждый год что-нибудь новое. Ворошат их, как говорится, как тузик грелку, треплют.Наверно, это самое безопасное занятие. У кого деньги - их это не волнует, их водитель довезет, или проедут, как хотят и заплатят, если придется. И работу с законотворчеством показать можно.
Хотя, установленный порядок техосмотра, по моему мнению, в принципе пойдет. Другое дело, нужен ли он вообще. Ведь все равно водитель отвечает за все.
31.03.2020, 19:33
Гость: чем

им еще там заняться?
31.03.2020, 19:19
Гость: О как

думцев закон о самоликвидации не касается?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации