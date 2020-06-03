Мировой авторынок постепенно восстанавливается

Продажи автомобилей в мире за май показывают, что после обвального апреля рынок потихоньку стабилизируется

Хотя говорить о полной стабилизации ещё рано. Зато можно с уверенностью назвать 2020 год «чёрным годом» мирового автопрома. Так автомобильный рынок не лихорадило даже в начале Второй мировой войны и в другие катаклизмы, коими был так богат ХХ век и начало века текущего.



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В апреле западноевропейский рынок рухнул на 80%, рынок США на 45% и Японии – на 29%. Казалось бы, Япония пострадала не так сильно как США и Европа, но многие компании тут же кинулись пересматривать планы развития, которые правильнее было бы назвать планами спасения.

Nissan подумывает о ликвидации недавно возрожденного бренда Datsun, который совершенно точно покинет российский рынок, а Mitsubishi пока находится в таком замешательстве, что в отличие от партнеров Renault и Nissan пока не в состоянии озвучить планы на ближайшее будущее.

В мае положение потихоньку стало выправляться, хотя французский рынок «просел» на 50% по сравнению с маем 2019 года, а испанский рынок – на 73%. Рынок США также приходит в себя, демонстрируя уже не 45-процентное «проседание» как в апреле, а лишь 25-процентное. Лучше всех чувствует себя авторынок Поднебесной, где отмечается падение продаж в мае всего на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это неудивительно, учитывая с каким упорством китайское правительство борется с последствиями эпидемии коронавируса и сколько средств вкладывается в стабилизацию экономики.

В России в апреле авторынок продемонстрировал спад в 64%. Но это если верить Автостату. А вот Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) посчитала, что российский рынок «просел» в апреле на 72%.

Показатель не самый худший в мире, но и не самый оптимистичный. Особенно учитывая тот факт, что и до пандемии коронавируса российский рынок сам напоминал страдающего хроническим заболеванием человека.

Наверняка, со временем рынок придет в себя, но делать какие-либо далеко идущие прогнозы на будущее – дело неблагодарное. Мир оказался в новой реальности и даже видавшие виды эксперты и специалисты не берутся предсказывать перспективы как мирового, так и российского рынка.

Пока что с уверенностью можно сказать, что пандемия коронавируса и её последствия крайне негативно скажутся на мировом автопроме. Отбросив его на несколько лет, а может и десятилетий назад.