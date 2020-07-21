Современный чип тюнинг двигателя

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Чип тюнинг является быстрым и простым способом увеличения мощности двигателя путем изменения программного обеспечения, которое контролирует его работу

Особенно сегодня, в эпоху двигателей с турбонаддувом, большинство людей с относительно новыми автомобилями могут увеличить мощность и крутящий момент в течение нескольких часов, тем самым получая лучшую динамику.

Что такое чиптюнинг?

Чип тюнинг — это, в простом смысле, изменение рабочих параметров двигателя путем воздействия на его электронику. Прежде всего чип тюнинг двигателя, это модификация серийных автомобилей, которая сводятся к таким изменениям в программном обеспечении компьютера управления двигателем (ECU) с целью получения более высокой эффективности без какого-либо вмешательства в конструкцию силового агрегата. Тюнеры называют это использованием резервов, которые оставлены конструкторами.

Чип тюнинг — не только мощность и крутящий момент

В настоящее время предметом работы электронных тюнеров являются не только производительность и динамика. Чип тюнинг, который можно успешно назвать экотюнингом, где префикс «эко» означает не экологию, а экономию, становится все более модным.

Поскольку можно улучшить ускорение авто за счет увеличения мощности двигателя путем изменения параметров двигателя, также есть возможность повысить экономию топлива, соответствующим образом настроив двигатель. Интересно, что в отличие от классического чип тюнинга, в этом случае имеются значительные резервы даже в бензиновых двигателях с наддувом. Проблема заключается в том, что такие агрегаты приспособлены для сжигания топлива с более низким октановым числом, чем указано производителем, из-за разного качества и доступности топлива на разных рынках.

Чип тюнинг коробки передач и всей машины

Можно настраивать не только двигатель, но и автоматические коробки передач, которые также работают на основе программы, подготовленной их производителем. Именно программа АКПП определяет при каких параметрах меняется передаточное число. Эта форма чип тюнинга может стать особенно популярной в ближайшем будущем, поскольку автоматические коробки передач с классическим трансформатором, а также механические коробки передач массово заменяются автоматическими коробками передач с двойным сцеплением.

Что это значит для специалистов по модификации? В эпоху электронного соединения двигателя и автоматической коробки передач тюнер может влиять на многие параметры. Благодаря обширному применению электроники для контроля режима движения и работы двигателя и трансмиссии поле для маневрирования еще больше.