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В России заработала единая автоматизированная система техосмотра

11:25 4.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

В России появилась единая автоматизированная система техосмотра, в которой будут храниться полные данные об автомобиле: марка и модель, идентификационной номер (VIN), номера шасси, кузова, регистрационной карты, а также показания одометра и данные о проведении техосмотра (время, место и оператор).

Срок хранения диагностических карт составит не менее 5 лет (их нельзя будет изъять или уничтожить).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление устанавливает и способы защиты данных и порядок взаимодействия участников техосмотра.

Для операторов также предусмотрен сдерживающий механизм. В частности, если пропускная способность пункта техосмотра превышена, то система не позволит оформлять диагностические карты. Таким образом должны исключиться случаи, когда оператор выдает сотни карт, притом что оборудование позволяет проверять всего несколько десятков машин.

Также напомним, что с 21 марта следующего года в России должны вступить в силу новые правила прохождения ТО. В частности, будет введена фотофиксация, а диагностическая карта будет оформляться в электронном виде с подтверждением цифровой подписью.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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04.08.2020, 13:41
Гость: Хуже дурака

только дурак с инициативой.
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