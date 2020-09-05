В России начали действовать новые правила оформления ОСАГО

18:11

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России.

Страховщики могут предлагать автовладельцам более персонализированный тариф в соответствии с новым указанием Центробанка. Решение регулятора позволяет расширить тарифный коридор ОСАГО, сообщает НСН.

Разница в стоимости базовых ставок для владельцев легковых автомобилей увеличена на 10% вверх и вниз – в диапазоне 2471-5436 рублей.

Указание ЦБ РФ дополняет поправки, которые были внесены в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, начавшие действовать с 24 августа.

Теперь при определении стразового тарифа компании учитывают семейное положение, наличие детей и другие факторы каждого водителя. При этом такие дискриминирующие факторы, как национальность, раса, языковая принадлежность, исключены Центробанком из списка критериев для определения величины страховки по ОСАГО.