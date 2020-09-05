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В России начали действовать новые правила оформления ОСАГО

18:11 5.09.2020
Фото с сайта it-strahovanie.ru

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России.

Страховщики могут предлагать автовладельцам более персонализированный тариф в соответствии с новым указанием Центробанка. Решение регулятора позволяет расширить тарифный коридор ОСАГО, сообщает НСН.

Разница в стоимости базовых ставок для владельцев легковых автомобилей увеличена на 10% вверх и вниз – в диапазоне 2471-5436 рублей.

Указание ЦБ РФ дополняет поправки, которые были внесены в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, начавшие действовать с 24 августа.

Теперь при определении стразового тарифа компании учитывают семейное положение, наличие детей и другие факторы каждого водителя. При этом такие дискриминирующие факторы, как национальность, раса, языковая принадлежность, исключены Центробанком из списка критериев для определения величины страховки по ОСАГО.

Темы: Вопросы автострахования и ОСАГО
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 02:17
Гость: Змей

Какие -то шулерские игры, а не страхование: у них каждый кон по новым правилам.
05.09.2020, 21:26
Гость: Интересно, почему...

При этом такие дискриминирующие факторы, как национальность исключены...
Некоторым из них за рулем быть противопоказано.
Ишаков водить, и то за узду.
05.09.2020, 20:58
Гость: Покуда есть на свете дураки

обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь --
и делай с ним что хошь.
05.09.2020, 20:21
Гость: макар

Есть многое на свете, друг Горацио...тем более в стране РФ...
05.09.2020, 19:45
Гость: не понимаю

Каким образом семейное положение или наличие детей может влиять на качество вождения?
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